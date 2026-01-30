Làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong trong nhà

Trước đó, khoảng 9h40' sáng 29/1, bà V.T.N tìm đến nhà con gái là P.T.B (SN 1986), ngụ tổ 2, khu phố Trường Lộc, phường Long Hoa nhưng nhà khóa trái bên trong.

Bà N. gọi nhưng không thấy chị B. trả lời.

Nghi ngờ có chuyện không hay, bà N. cùng gia đình phá cửa nhà vào, phát hiện chị B. và một người đàn ông tên Đ.T.H (SN 1976) chết trong phòng ngủ, trong phòng có nhiều vết máu, đồ đạc xáo trộn.

Gia đình lo hậu sự cho chị P.T.B.

Sau đó, gia đình bà N. và người dân báo tin cho Công an phường Long Hoa.

Nhận tin báo, Công an phường Long Hoa nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

