Lái ô tô h.ú.c b.ạ.n g.ã.y chân vì mâu thuẫn khi chơi bida

Ngày 27-3, Công an TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ một người đàn ông lái ô tô húc thằng vào bạn mình khiến nạn nhân gãy chân.

Hiện công an đã tạm giữ tài xế ô tô, người này là Hồ Đình Quyết (SN 1990, HKTT: phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để lấy lời khai.

Quyết điều khiển ô tô tông trực diện anh B.



Trước đó trên MXH lan truyền đoạn clip quay lại cảnh một người đàn ông đi bộ trên đường, khi đang chuẩn bị mở cửa xe ô tô thì bất ngờ một xe ô tô lao tới tông trực diện.

Mặc dù nhanh chân nhảy lên né tránh nhưng người này vẫn bị thương ở chân. Sau vụ việc, chiếc ô tô kia bỏ đi, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, công an xác định vào khoảng trưa ngày 22-3, Hồ Đình Quyết cùng với anh B (SN 1985, quê Hà Tĩnh) đi ô tô đến một quán bida thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên để chơi bida.

Đến hơn 16 giờ chiều cùng ngày thì giữa Quyết và anh B có xảy ra mẫu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Sau khi được mọi người can ngăn cả hai ra về.

Do bực tức nên khi đi về Quyết điều khiển xe ô tô biển số 61G-00175 của mình đâm vào người và xe ô tô của anh B đang đậu trên đường làm nạn nhân bị gãy chân, còn xe ô tô hư hỏng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

