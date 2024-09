Sau 2 tháng diễn ra, cuộc thi Miss Universe 2024 đi đến chặng cuối với đêm Chung kết diễn ra vào tối 14/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Mở màn đêm Chung kết, 29 thí sinh cùng toàn bộ khán giả có mặt tại khán phòng dành 1 phút tưởng niệm đến các chiến sĩ đã hy sinh và những nạn nhân thiệt mạng do cơn bão số 3 Yagi đã gây ra.

Trải qua những phần thi áo dài, trang phục dạ hội, ứng xử thì top 3 chính thức lộ diện là Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh, Kỳ Duyên. 3 cô gái cuối cùng tiếp tục bước vào thử thách trả lời 1 câu hỏi chung là "Các cuộc thi Hoa hậu bản chất chỉ là giải trí, người đẹp đăng quang không thể đại diện cho phụ nữ của một đất nước. Bạn nghĩa sao về quan điểm này?".

Kỳ Duyên trong phần thi ứng xử.

Kỳ Duyên toát nên sự tự tin qua câu trả lời: “Vẻ đẹp một cô gái không thể hoàn toàn đại diện cho đất nước. Câu chuyện của cô gái đấy có thể truyền cảm hứng cho mọi người. 10 năm trước tôi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. 10 năm sau, tôi dùng toàn bộ sự can đảm của mình để thực hiện lý tưởng hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tôi nghĩ với lý tưởng này của tôi có thể khuyến khích các bạn trẻ sống hết mình với lý tưởng của mình, đây là tiền đề, cơ sở để nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn”.

Sau cùng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính thức được xướng tên là chủ nhân của chiếc vương miện Miss Universe Vietnam 2024. Danh hiệu Á hậu 1 gọi tên Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh dừng chân ở vị trí Á hậu 2.

Kỳ Duyên lần thứ 2 đăng quang Hoa hậu, trở thành Miss Universe Vietnam 2024

Trước đó, Kỳ Duyên cũng ghi điểm trong phần thi ứng xử của Top 5. Người đẹp Nam Định chọn câu hỏi số 5 với nội dung: “Có quan điểm cho rằng các cuộc thi tìm kiếm nhân tài tại Việt Nam lại đang gây ra hiện tượng chảy máu chất xám, khi đa số các cá nhân xuất sắc từ những cuộc thi này được tài trợ học bổng đi du học lại ít trở về Việt Nam phục vụ. Bạn nghĩ sao về quan điểm này?”

Kỳ Duyên trả lời ấn tượng: “Tôi cảm thấy vui và tự hào khi các tài năng trẻ Việt Nam được sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Thứ hai, tôi vẫn luôn ủng hộ những chương trình trao tặng học bổng cho tài năng trẻ Việt Nam được phát triển ở thị trường quốc tế. Tuy nhiên sự chảy máu chất xám chúng ta không quá đáng lo. Bởi vì chúng ta chỉ cần trau dồi, phát triển cho tài năng trẻ Việt Nam ngày một thành công”.

... Top 3 Miss Universe Vietnam 2024.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996, cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Trong 10 năm qua, Kỳ Duyên nỗ lực hoàn thiện bản thân, đảm nhận nhiều vị trí huấn luyện viên, giám khảo cho nhiều cuộc thi như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Face Vietnam (mùa 4), Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam 2022)... Sau lần bỏ lỡ cơ hội thi Miss World vì những ồn ào không đáng có, Kỳ Duyên tái xuất để thực hiện ước mơ. Trong Miss Universe Vietnam, Kỳ Duyên liên tục lọt top những thí sinh ấn tượng, cô dẫn đầu bảng điểm trước thềm Chung kết, chiến thắng giải Người được yêu thích nhất, trong đêm bán kết cô lọt Top 5 trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, Top 5 trình diễn bikini đẹp nhất.

Kỳ Duyên trình diễn trang phục dạ hội

Nguyễn Cao Kỳ Duyên chính thức bắt đầu hành trình sứ mệnh của mình bằng nghi thức chạm tay vào Lung Linh Nghi. Miss Universe Vietnam 2024 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe lần thứ 72 được tổ chức tại Mexico vào cuối năm nay. Trên sân khấu, Kỳ Duyên tuyên bố trích 500 triệu đồng giải thưởng để quyên góp, ủng hộ cho đồng bào miền Bắc đang chịu thiệt vì thiên tai.

Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ cho các thí sinh Đoàn Tường Linh (Người đẹp ảnh), Phí Phương Anh (Người đẹp tài năng), Đoàn Thu Hà (Người đẹp ứng xử), Đỗ Thu Hà - Vũ Thúy Quỳnh (Người đẹp có dự án cộng đồng hiệu quả nhất), Paris Bảo Nhi (Người đẹp Trang phục dạ hội), Vũ Thúy Quỳnh (Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc ấn tượng), Quách Tapiau Maily (Người đẹp áo tắm).

Trong đêm Chung kết, màn hòa giọng của diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần tại phần thi dạ hội cùng các thí sinh tạo điểm nhấn. Á hậu Hoàng Oanh, Quỳnh Châu, diễn viên Thành Trung đảm nhận vai trò MC. "Ghế nóng" giám khảo chào đón hai mỹ nhân quốc tế là Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi và người mẫu Lukkade từ Thái Lan.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: Báo VOV