Kịp thời ngăn chặn nhóm h.ọ.c s.i.n.h mang k.i.ế.m đến trường giải quyết mâu thuẫn.

Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, ngăn chặn một nhóm học sinh mang hung khí đến trường để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm học sinh và thanh kiếm được mang lên trường để giải quyết mâu thuẫn (ảnh Công an Hà Tĩnh)



Theo đó, qua công tác nắm tình hình, vào sáng ngày 31-3, Công an xã Cẩm Trung đã phối hợp với Trường THCS Cẩm Trung kịp thời phát hiện, ngăn chặn một học sinh mang vũ khí đến trường, có ý định tụ tập đánh nhau.

Cụ thể, em T.V.K (SN 20xx), là học sinh lớp 9, Trường THCS Cẩm Trung, đã mang theo một thanh kiếm và cất giấu tại nhà vệ sinh.

Bước đầu, em K. khai nhận mang vũ khí đến trường nhằm mục đích rủ nhóm bạn chặn đánh nhóm khác, đồng thời sử dụng để tự vệ khi xảy ra xung đột.

Hiện Công an xã Cẩm Trung đang tiếp tục xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em; phối hợp chặt chẽ với nhà trường và lực lượng chức năng nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người Lao Động