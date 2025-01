Khởi tố phó trưởng phòng dâm ô với nữ sinh khi sửa ống nước

Tối 3-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Văn Nghiệp, Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện này, để điều tra về hành vi "Dâm ô người dưới 16 tuổi".

Con đường trước khu nhà trọ của bị can Nghiệp



"Làm việc với công an, Nghiệp đã thừa nhận hành vi trên và giải thích xem nữ sinh như con cháu trong nhà nên mới có hành động thân mật" – nguồn tin trên cho biết thêm.

...

Theo thông tin ban đầu, gia đình bị can Nghiệp có khu nhà trọ cho thuê ở thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Cuối tháng 12-2024, trong quá trình sửa chữa ống nước phòng trọ cho một nữ sinh lớp 10 đang thuê thì Nghiệp đã có hành vi dâm ô người này 2 lần.

Sau đó, nữ sinh trên đã điện thoại thông báo vụ việc về gia đình. Ngay lập tức, người thân của em đã vượt quãng đường hàng chục km từ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đến nơi con đang ở trọ và trình báo vụ việc đến công an. Vào cuộc điều tra, công an đã tiến hành bắt tạm giam bị can Nghiệp.

Bị can Nghiệp đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng và tạm đình chỉ chức vụ Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Trần Văn Thời.

Tác giả: Vân Du

Nguồn tin: Báo Người Lao Động