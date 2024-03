Khói lửa bao trùm nhà xưởng đang bị đình chỉ vì vi phạm phòng cháy

Hiện trường vụ cháy nhà xưởng tại Bình Dương đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy - Ảnh: ANH HỰU

Tới 19h ngày 31-3, lực lượng chữa cháy Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khống chế và đang làm rõ nguyên nhân một nhà xưởng vi phạm về phòng cháy chữa cháy bị cháy vào chiều cùng ngày.

Hơn 3.200m2 nhà xưởng cho thuê của bà T., tại khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, đã bị công an đình chỉ hoạt động từ tháng 12-2022.

Cháy nhà xưởng đang bị đình chỉ hoạt động vì vi phạm về phòng cháy

Vào khoảng 17h10 chiều 31-3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu nhà xưởng nói trên.

Cột khói bốc cao cuồn cuộn bao trùm nhà xưởng, đứng xa nhiều km vẫn thấy khói đen.

Lực lượng chức năng đã điều xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ để chữa cháy. Do khu nhà xưởng có các vật liệu dễ cháy như vải, sợi chỉ… nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo ban đầu, khu nhà xưởng có ít nhất 300m2 diện tích bị cháy. Một số tài sản bị hư hỏng.

Vụ cháy tiếp tục được công an làm rõ.

