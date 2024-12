Your browser does not support the video tag.

Chiếc máy bay chở khoảng 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đang trên chuyến bay trở về từ Bangkok khi hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Muan ở tỉnh Nam Jeolla, đã trượt khỏi đường băng, lao vào hàng rào và bốc cháy dữ dội.

Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 28 người đã thiệt mạng./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn