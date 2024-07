Khoảnh khắc lốc xoáy kinh hoàng khiến 80 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip đầy kịch tính được quay tại thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông vào ngày 5/7 cho thấy một cơn lốc xoáy lớn hoành hành như một con thú dữ, khiến nhà cửa bị hư hại, xe cộ bị nhấc khỏi mặt đất, cây cối bị đổ. Không chỉ vậy, mái nhà và tường của các tòa nhà cao tầng cũng bị phá hủy.

Tính đến 18h00 ngày 5/7, cơn lốc xoáy đã cướp đi sinh mạng của một người, trong khi 79 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau.

Hiện tại, các hoạt động cứu hộ, xử lý hậu thảm họa và dọn dẹp hiện trường vẫn đang được tiến hành, với các chi tiết khác về mức độ thiệt hại đang được điều tra.

