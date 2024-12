Khoảnh khắc bé trai lao qua đường lớn, bị xe máy tông thẳng khiến nhiều người thót tim

Theo một đoạn camera an ninh ghi lại, có thể thấy vào khoảng 9 giờ tối ngày 30/11, một người đàn ông sau khi dừng xe ở đầu ngõ bên đường đã đi sang phía đối diện và để lại một bé trai ngồi trên xe.

Không lâu sau, bé trai trong xe đã vội vã từ trong xe chạy ra ngoài đường. Do ở thời điểm này có khá đông xe di chuyển qua lại, bé trai không để ý nên đã va vào bất ngờ va chạm mạnh với một chiếc xe máy đi qua.

Bé trai ngã lăn ra đường và khóc lớn khiến những người xung quanh lập tức chạy đến xem tình hình.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người không khỏi giật mình cảnh báo các bậc phụ huynh nên dặn dò cẩn thận con cái khi ở ngoài đường, tránh những tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy ra.

"Nguy hiểm quá, may chỉ va chạm với xe máy nên chắc bé không sao. Gia đình nên dặn con thật kỹ trước về việc đảm bảo an toàn khi ra ngoài."

"Tài xế còn cẩu thả đỗ xe giữa đầu ngõ, chặn xe người khác ra vào kìa. Lần sau có trẻ con nên dắt cả cháu bé theo chứ không nên để như này."

