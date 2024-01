Khò bình khí lấy phế liệu, 9 công nhân bị ngộ độc

TS. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ với Giao Thông, khoảng 12h ngày 12/1, trung tâm tiếp nhận 3 bệnh nhân ngộ độc khí từ tuyến dưới chuyển lên. Theo thông tin và hình ảnh người nhà cung cấp, Bác sĩ Nguyên nghi ngờ ngộ độc hợp chất có chứa khí Clo.

Nguyên nhân do công nhân khò bình khí để thu phế liệu dẫn đến hơi độc phun ra. Trong 3 người cấp cứu chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, một người trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Theo người nhà bệnh nhân, sáng 12/1, 9 người này làm việc tại bãi phế liệu tại xã Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. Khi một công nhân khò bình khí khí phun ra khiến những người có mặt tại đây cảm thấy cay mắt, khó thở.

Ba người bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu, trong đó 1 trường hợp nguy kịch phải thở máy; còn 6 người được theo dõi tại địa phương.

Bác sĩ Nguyên cho biết, ông M. ngừng tuần hoàn phải hô hấp nhân tạo do đường thở chít hẹp, phù nề, co thắt. Nếu bệnh nhân tới viện chậm sẽ tử vong. Hiện, bác sĩ mở nội khí quản, cho bệnh nhân sử dụng thuốc giãn cơ, an thần. Bệnh nhân có đáp ứng điều trị nhưng về lâu dài có thể bị tổn thương.

Bác sĩ Nguyên cho biết thêm, ngộ độc khí Clo rất nguy hiểm, gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp, mũi họng, phổi mắt, gây bỏng và tổn thương sâu. Các bình khí không rõ nguồn gốc có thể chứa hóa chất nguy hiểm, thậm chí phóng xạ, bom mìn. Việc người dân tự ý khò bình hay làm bất cứ hành động ép lấy phế liệu đều có nguy cơ gây ngộ độc khí.

Trung tâm Chống độc đã từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc khí trong tình huống tương tự. Các bệnh nhân bị bỏng đường hô hấp, tổn thương phổi nặng và có thể gây tổn thương phổi, sẹo, xơ phổi.

Thông tin trên Vietnamnet, khí clo độc hại và được phân loại là chất kích thích phổi. Khí có khả năng hòa tan trong nước ở mức độ trung bình với nguy cơ gây tổn thương cấp tính cho đường hô hấp trên và dưới.

Độc tính với khí clo phụ thuộc vào liều lượng và thời gian tiếp xúc.

- Ở nồng độ từ 1 đến 3 ppm, khí clo gây kích thích niêm mạc mắt và miệng.

- Ở mức 15 ppm, bắt đầu có các triệu chứng về phổi.

- Ở mức 430ppm trong 30 phút, clo có thể gây tử vong.

Về các triệu chứng khi tiếp xúc với khí clo bao gồm ngửi thấy mùi độc hại hoặc, khó chịu khi tiếp xúc với clo. Gây kích ứng đường thở, thở khò khè, khó thở, đau họng, ho, tức ngực do bỏng kết mạc, cổ họng và phế quản. Kích ứng mặt, da, gây mờ mắt. Nồng độ cao hơn có thể gây co thắt phế quản, tổn thương phổi thấp hơn và phù phổi chậm.

