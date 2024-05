Chiều 31/5, theo thông tin từ UBND huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, hiện lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích trên vùng biển Cát Bà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 29/5, anh N.V.H., 40 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, là thuyền viên trên tàu New Vison rời tàu vào đất liền mua đồ sinh hoạt. Đến 20h cùng ngày, mọi người không liên lạc được với anh H.

Cảng cá Trân Châu ở huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, nơi đò máy chở thep 3 người rời đi mất tích từ 29/5 (Ảnh: Thái Phan).



Qua xác minh, khoảng 20h ngày 29/5, ông Đ.H.M., 58 tuổi, và bà P.T.L., 58 tuổi, cùng trú ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, điều khiển đò máy có chở một hành khách (nghi là anh H.) từ Cảng cá Trân Châu thuộc xã Trân Châu (cùng huyện Cát Hải) ra phía tàu New Vision.

Sau đó, các thuyền viên và người nhà không liên lạc được với anh H., ông M. và bà L. Theo báo cáo, thời điểm 3 người rời bến cảng ra tàu, sóng gió trên biển khoảng cấp 7, cấp 8.

...

Đến 20h ngày 30/5, phía quản lý tàu New Vison sau khi mất liên lạc với anh H. đã đến cơ quan chức năng địa phương trình báo vụ việc. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn nên đến sáng nay (31/5), lực lượng chức năng địa phương mới có thể tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng địa phương tìm thấy thi thể trên vùng biển Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng (Ảnh: CTV).



Cũng liên quan đến vùng biển Cát Bà, theo thông tin từ UBND huyện Cát Hải, vào khoảng 9h sáng 31/5, người dân địa phương phát hiện một thi thể tại vịnh Cát Bà.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là chị L.T.M., 34 tuổi, thường trú tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tác giả: Ngô Quang Thái

Nguồn tin: nguoiduatin.vn