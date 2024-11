Khám nhà Bùi Huyền Trang ở Hải Phòng, phát hiện "bí mật khủng"

Ngày 11/11, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên vừa khởi tố 2 đối tượng buôn bán, sản xuất hơn 200kg pháo.

Trước đó, 18h30 ngày 24/9, tại khu vực đường cống Chó Đá đền Cửa Âu thuộc thôn 8, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế ma tuý (Công an huyện Thuỷ Nguyên) phối hợp với Công an xã Lại Xuân phát hiện đối tượng Bùi Thế Quyền, sinh năm 1988, thường trú tại thôn 4, xã Lại Xuân có hành vi tàng trữ 6,5kg pháo nổ với mục đích để bán.

Bùi Huyền Trang và hơn 200kg pháo nổ



Qua điều tra, đối tượng Bùi Thế Quyền khai nhận mua 4 bánh pháo loại pháo tự cuốn của Bùi Huyền Trang (sinh năm 1991), trú tại thôn 9, xã Lại Xuân với giá 800.000 đồng /bánh để về bán cho người có nhu cầu để kiếm lời.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên tiến hành triệu tập và ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Huyền Trang tại thôn 9, xã Lại Xuân. Kết quả, thu giữ 212kg pháo nổ tại khu vực xung quanh và trong nhà Bùi Huyền Trang.

Bùi Thế Quyền tại cơ quan Công an



Ngày 2/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Bùi Thế Quyền về tội Buôn bán hàng cấm theo Khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Bùi Huyền Trang về tội Sản xuất, buôn bán hàng cấm theo Khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn