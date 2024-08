Ít nhất 1 người c.h.ết. sau vụ n.ổ kinh hoàng ở Nghệ An

Bức tường nhà ông Q. đổ sập ngổn ngang sau vụ nổ - Ảnh: Hoàng Mai

Tối 27/8, lãnh đạo xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đang bảo vệ hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ nổ khiến một ngôi nhà đổ sập xảy ra trên địa bàn.

Theo người dân địa phương, khoảng 17g chiều cùng ngày, nhiều người dân sống ở khu vực chợ Bãi (xóm Quyết Tiến, xã Tam Hợp) bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn ở nhà ông Q. (60 tuổi). Tiếng nổ lớn như bom làm rung chuyển cả một khu vực.

Khi người dân chạy đến hiện trường kiểm tra thì phát hiện nhiều bức tường trong nhà ông Q, đổ sập ngổn ngang, mái ngói bị thổi bay. Bên trong đống đổ nát, bình gas của gia đình vẫn còn nguyên.

... Cửa kính nhà kế bên bị sức ép từ vụ nổ làm vỡ - Ảnh: Hoàng Mai

Sức ép của vụ nổ còn khiến nhà dân ở bên cạnh bị nứt vỡ cửa kính, xe ô tô đậu bên đường cạnh đó cũng bị vỡ kính.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Quỳ Hợp và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Ông Quán Vi Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp - xác nhận vụ nổ khiến ít nhất một người chết. Tuy nhiên, cơ quan công an đang bảo vệ hiện trường để điều tra nên chưa xác định được danh tính nạn nhân.

