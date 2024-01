Huấn luyện viên Gong Oh Kyun đòi bồi thường khủng vì bị sa thải?

Sau chiến thắng trong trận derby thủ đô gặp CLB Hà Nội tại vòng 3 V.League 2023/24, CLB Công an Hà Nội chính thức bổ nhiệm ông Gong Oh Kyun ngồi ghế HLV trưởng, trong khi HLV trưởng trước đó của đội bóng là ông Trần Tiến Đại lui vào giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật. Vài nguồn tin cho rằng, hợp đồng của HLV Gong Oh Kyun với CLB Công an Hà Nội có thời hạn 2 năm, nhưng trên thực tế, nhiều khả năng nó chỉ có thời hạn tới cuối mùa giải này, kèm điều khoản gia hạn nếu đội đạt thành tích tốt.

HLV Gong Oh Kyun trong buổi lễ ký hợp đồng với CLB Công an Hà Nội (Ảnh: CLB CAHN)



Tuy nhiên, sau 4 trận cầm quân tại V.League 2023/24, đoàn quân của HLV Gong Oh Kyun vẫn chưa một lần giành chiến thắng, với thành tích 2 hòa, 2 bại. Từ vị thế nhà đương kim vô địch, đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch V.League, CLB Công an Hà Nội rơi một lèo xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Chiến thắng duy nhất của đội bóng dưới thời thầy Gong là trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng loại Cúp Quốc gia, ngay sau khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhận nhiệm vụ.

Trong trận đấu gần nhất tại vòng 8 V.League 2023/24, ông Trần Tiến Đại đã thay thế HLV Gong Oh Kyun chỉ đạo CLB Công an Hà Nội, giúp đội bóng giành chiến thắng 3-0 trước Bình Dương.

...

Một nguồn tin từ đội chủ sân Hàng Đẫy cho biết, trong hợp đồng ký với HLV Gong Oh Kyun có điều khoản, CLB Công an Hà Nội được phép chấm dứt giao kèo nếu thành tích của đội bóng không tốt. Theo đó, sau khi chia tay cựu HLV trưởng U23 Việt Nam, nhà đương kim vô địch V.League sẽ chỉ phải bồi thường 10 tháng hợp đồng còn lại.

Tuy nhiên, mọi việc lại không đơn giản như vậy. Có tin HLV Gong Oh Kyun còn đòi bồi thường cho bản hợp đồng sẽ ký trong tương lai, bởi theo lập luận của vị HLV người Hàn Quốc, thì ông đủ sức giúp CLB Công an Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch V.League, qua đó sẽ được gia hạn hợp đồng. Hiện các bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung sau yêu cầu “khó đỡ” của thầy Gong.

Liên quan tới chiếc ghế HLV trưởng CLB Công an Hà Nội, kể từ vòng đấu tiếp theo của V.League, người chèo lái nhà đương kim vô địch sẽ là HLV Kiatisak. Ông bầu Đoàn Nguyên Đức của CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng xác nhận điều này qua tuyên bố: “Trước mắt, Kiatisak sẽ làm HLV trưởng CLB Công an Hà Nội đến cuối mùa giải 2023/24 rồi tính tiếp. Anh ấy vẫn là người của CLB Hoàng Anh Gia Lai cho mượn, nhưng lương sẽ do CLB Công an Hà Nội chi trả”.

Tác giả: Tùng Linh

Nguồn tin: Báo Công Luận