Hơn 70.000 người đã thiệt mạng ở Gaza trong hai năm xung đột với Israel

Người dân Palestine tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan y tế tại Dải Gaza do Hamas điều hành ngày 29/11 cho biết số người thiệt mạng trong hai năm xung đột với Israel đã vượt mốc 70.000, sau khi 301 trường hợp tử vong mới được bổ sung vào thống kê từ ngày 27/11.

Theo cơ quan này, hai trường hợp tử vong xảy ra trong các cuộc không kích gần đây của Israel, trong khi phần lớn là thi thể được tìm thấy dưới các đống đổ nát và được nhận dạng trong quá trình tìm kiếm sau giai đoạn giao tranh ác liệt.

Cơ quan y tế Gaza cho biết con số thống kê không phân biệt dân thường hay chiến binh và hiện chưa thể được xác minh độc lập.

Số người thiệt mạng tiếp tục tăng ngay cả khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 10/10, do các đội cứu hộ có điều kiện tiếp cận nhiều khu vực bị phá hủy để tìm thi thể.

Trong giai đoạn đầu chiến sự, các trường hợp tử vong được thống kê dựa trên số thi thể đưa đến bệnh viện.

Ở giai đoạn sau, cơ quan y tế Gaza cho biết họ trì hoãn việc cộng thêm hàng nghìn trường hợp tử vong được báo cáo cho đến khi hoàn tất các kiểm tra pháp y, y tế và pháp lý./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn