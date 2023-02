Hé lộ người có quan hệ tình cảm với nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà vệ sinh khiến tất cả giật mình

UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo về sự việc nữ sinh lớp 7 tự sinh con xảy ra tại Trường THCS An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động.

Trường THCS An Bá, xã An Bá, nơi có nữ sinh lớp 7 mang thai tự sinh con tại nhà. (Ảnh: TPO).

Theo đó, sau khi nắm được thông tin vụ việc, UBND huyện Sơn Động đã giao công an huyện phối hợp với UBND xã An Bá chỉ đạo Công an xã tiến hành làm việc với đại diện gia đình.

Theo bố của nữ sinh này, con gái ông mang thai và sinh con là có thật, đồng thời xác nhận cháu C. có quan hệ tình cảm với N.V.M. (trú tại xã An Bá, huyện Sơn Động) hiện đang sinh sống tại TDP Đình, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động.

Điều đáng nói, M. sinh ngày 30/12/2006, tuổi đời trẻ khiến nhiều người giật mình.

Hiện toàn bộ hồ sơ tài liệu vụ việc đang được Công an huyện Sơn Động để điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

...

Chiều 14/2, UBND huyện Sơn Động đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện cử cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ đột xuất cho cháu C. số tiền 3 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Trong ngày 14/2, Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân huyện, Công an huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Được biết trước đó, em C. vẫn đi học, tham gia đầy đủ các hoạt động của trường. Khi đến trường, em thường xuyên mặc áo chùng rộng và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên thầy cô và bạn bè cũng không biết.

Gia đình em C. cũng không biết việc này cho đến khi em sinh con. Sau khi C. sinh con, nhà trường cũng đã thăm hỏi, động viên em về tinh thần.

Nữ sinh C. đã tự sinh con tại nhà vào ngày 11/2. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, UBND huyện đã giao Công an huyện phối hợp với UBND xã An Bá chỉ đạo Công an xã tiến hành trao đổi thông tin với đại diện gia đình học sinh C.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn