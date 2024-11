Hai vợ chồng gần 80 tuổi nhập viện cấp cứu vì bị chủ nợ khủng bố tinh thần

Người phụ nữ được coi là "chủ nợ" cùng một vài người kê ghế, treo băng rôn trước cửa nhà bà H. gây sức ép khiến cả 2 vợ chồng bà H. và ông K. phải nhập viện cấp cứu.



Thông tin qua điện thoại, Thượng tá Nguyễn Thành Tín – Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, việc này quận đã làm và thông tin vụ việc cũng được đưa lên iHanoi (một ứng dụng trực tuyến giúp người dân và doanh nghiệp tương tác với chính quyền thành phố Hà Nội). Còn thông tin cụ thể thế nào sẽ yêu cầu anh, em báo cáo lại.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc xảy ra cách đây vài ngày (khoảng từ 2 đến 9/11), trước cửa số nhà 42, ngõ 30 Tạ Quang Bửu xuất hiện một nhóm khoảng 3-4 người, trong đó có một người phụ nữ tự xưng là “chủ nợ” mang theo băng rôn, cầm loa thu phát đến treo trước cửa nhà số 42 nói trên, yêu cầu bà Trần Thị Hồng H. phải trả số tiền 31 tỉ đồng được cho là bà H. đã vay, nợ trước đó.

Để gây áp lực, nhóm người này đã treo băng rôn lên nhà số 42 và bày ghế ngồi trước cửa nhà bà H. vừa gọi tên bà H. và ông K. (chồng bà H) vừa nhắc đến các khoản nợ mà bà H. đã vay và yêu cầu phải trả cả tiền gốc lẫn lãi lúc thì 31 tỷ đồng, lúc thì con số được nâng lên 60 tỷ đồng khiến cho cả con ngõ rơi vào cảnh ầm ĩ. Người dân sinh sống và kinh doanh quanh khu vực không khỏi bất bình.

Ông Bùi Minh Son (SN 1946, hàng xóm của ông K.) cho biết, cách đây khoảng hơn chục hôm, bỗng nhiên người phụ nữ này xuất hiện cùng vài người đem theo băng rôn, ghế ngồi trước cửa nhà bà H. đòi nợ, gây ầm ĩ cả con ngõ. Khi bà con xung quanh nhắc nhở thì những người này nói sẽ hoạt động theo giờ hành chính. Có lần, ông K. xuống hỏi các đối tượng bà H. nợ nần gì, bao nhiêu tiền và có giấy tờ gì không thì những người này chỉ đưa ra con số hàng chục tỉ đồng và không có giấy tờ gì. Thấy vậy, ông K. đóng cửa và đi lên nhà. Không biết việc họ nợ nần như thế nào nhưng những người này đến đây gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh đã khiến cho nhiều người rất bức xúc.

Băng rôn nhóm người đòi nợ đến treo và để trước nhà bà H.

Bà Ngô Thị Du (Chi hội trưởng chi hội phụ nữ TDP số 11, phường Bách Khoa) cho biết, nhóm người này mới đầu sử dụng loa kẹp vào nách phát âm thanh kêu, gọi gia đình bà H. trả tiền. Sau đó, sự việc gây ầm ĩ con ngõ khiến cho người dân bức xúc đã phải gọi điện cho lực lượng chức năng. Sau đó, Công an phường xuống yêu cầu những người này không gây mất an ninh trật tự và thu ghế, băng rôn thì những người này phản ứng lại và cho rằng thu giữ tài sản của họ. Sau vài ngày xảy ra vụ việc thì bà H. phải nhập viện. Đến sáng 8/11, ông K. cũng phải gọi xe cấp cứu nhập viện.

Bà Nguyễn Thị V. (một hộ dân sống bên cạnh) cũng cho biết, ngoài việc có khoảng 3-4 người đến yêu cầu bà H. trả nợ thì còn có xuất hiện 1-2 đối tượng xã hội đi qua gọi tên bà H. yêu cầu trả nợ đồng thời còn doạ giết nếu không trả nợ. Chúng tôi nghe xong cũng thấy khiếp sợ. Không biết những người này có liên quan gì đến nhau hay không?

Anh Hồ Việt A. (con trai bà H.) cho biết, không biết mẹ tôi vay tiền những người này như thế nào. Nhưng khi hỏi các khoản vay nợ như nào thì những người này không đưa ra giấy tờ hay bằng chứng thể hiện. Trước sự việc gây mất an ninh trật tự và “khủng bố tinh thần” của những người này khiến cho bố mẹ tôi đã phải nhập viện cấp cứu. Gia đình cũng đã có đơn kêu cứu gửi đến cơ quan chức năng nhưng không hiểu vì sao lại sự việc lại không được xử lý, các đối tượng ngang nhiên đến nhà bố mẹ tôi để kêu, gọi đòi nợ.

“Không những thế, những người này còn treo băng rôn và ghi cả tên tôi nhằm gây mất uy tín, danh dự của tôi. Cũng trong những ngày này, nhà riêng của tôi ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng cũng bị đối tượng xấu đổ chất bẩn vào cửa, gây hoang mang cho cả gia đình. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ. Nếu mẹ tôi có vay nợ, các đối tượng cung cấp giấy tờ chúng tôi sẽ trả nợ đầy đủ”, ông Hồ Việt A. nói.

Chỉ huy Công an phường Bách Khoa cũng cho biết, vụ việc này xảy ra cách đây 2 tuần. Công an phường cũng mời các bên lên làm việc và yêu cầu các bên phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không được gây mất an ninh trật tự. Qua làm việc, người cho bà H. vay không có giấy tờ gì.



