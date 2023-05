Hải Phòng: Xe cẩu va chạm xe máy, một người chết tại chỗ

Tối 2/5, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND xã Phù Ninh (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến một người chết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, tại thôn 2 (xã Phù Ninh), xe máy BKS 15G1 - 073.36 đang chạy trên đường liên xã Phù Ninh - An Sơn thì va chạm với xe cẩu.

Vụ va chạm khiến người đi xe máy chết tại chỗ. Nạn nhân trú tại xã An Sơn (huyện Thuỷ Nguyên).

Cũng trong ngày 2/5, trên Quốc lộ 10 đoạn qua xã Lê Lợi (huyện An Dương, Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, lúc 10h21, ô tô BKS 16N-1438 do ông B.D.C (SN 1956, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cầm lái tông 2 người đi bộ khiến cả hai tử vong. Hai nạn nhân được xác định là H.T.L (SN 1993, trú tại tỉnh Kon Tum) và N.K (SN 1986, trú tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, trong ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 giảm 4 vụ tai nạn, số người chết và bị thương cùng giảm 1 người. Toàn bộ số vụ tai nạn giao thông này đều xảy ra trên tuyến giao thông đường bộ.

Khoảnh khắc ô tô tông chết 2 người đi bộ ở Hải Phòng

