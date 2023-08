Hai ô tô đâm nhau giữa ngã tư, 1 lái xe tử vong, người còn lại phải cấp cứu

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 18h ngày 17/8, tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Lê Hồng Phong (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), ô tô 5 chỗ mang BKS 74A - 019.xx do ông Hồ Ngọc T. (56 tuổi, trú tại thôn An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) điều khiển xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ mang BKS 61A - 355.xx do ông Phạm Văn D. (44 tuổi, trú tại thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, huyện Gio Linh) điều khiển.

...

Hậu quả, ông Phạm Văn D. tử vong, ông Hồ Ngọc T. bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô BKS 61A-355.xx bị lật, nằm bên vệ đường; ô tô còn lại biến dạng phần đầu.

Công an huyện Gio Linh cùng các lực lượng khác đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Quỳnh Nga

Nguồn tin: Báo PLVN