Hai mẹ con "song kiếm hợp bích" chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

Theo điều tra, cuối năm 2019, Lê Thị Thùy Trang vay của bà Trương Thị Túy Hồng (ngụ huyện Bàu Bàng, Bình Dương) với số tiền gần 15 tỷ đồng. Do không có khả năng trả nợ nên Trang nảy sinh ý định lấy khu nhà đất mà vợ chồng đang ở có diện tích 474m2 ở TP Bến Cát (Bình Dương) để cấn trừ nợ cho bà Hồng.

Tuy nhiên do đây là tài sản riêng của ông L. (chồng Trang), nên Trang lén lút lấy "sổ đỏ" khu đất rồi sửa năm cấp giấy từ 2010 (trước khi Trang kết hôn với ông L.) thành 2016 để bà Hồng tin tưởng là tài sản chung của vợ chồng. Bà Hồng đồng ý, hai bên lập hợp đồng để chuyển nhượng khu đất trên với giá chuyển nhượng bằng số tiền mà Trang thiếu của bà Hồng. Sau đó Trang giao cho bà Hồng "sổ đỏ" cùng bản sao giấy kết hôn vào năm 2013.

Bị can Nguyễn Thị Rộng (bên trái) cùng con ruột Lê Thị Thùy Trang.



Để tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bà Hồng, tháng 7/2021, Trang lên mạng xã hội để đặt làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi gạ bán hai thửa đất không có thật cho bà Hồng và nhận 900 triệu tiền đặt cọc. Sau đó Trang yêu cầu bà Hồng đưa thêm 2,5 tỷ đồng nữa để làm thủ tục chuyển nhượng 2 thửa đất trên. Sau khi chiếm đoạt bà Hồng tổng cộng hơn 17,5 tỷ đồng, Trang lánh mặt bà Hồng. Bà Hồng làm đơn tố cáo Trang đến cơ quan Công an.

Từ kết quả xác minh, ngày 22/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trang. Sau đó, cơ quan Công an tiếp tục nhận thêm nhiều cá nhân tố cáo Trang cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Rộng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Phạm Thị Hồng (ngụ TP Bến Cát, Bình Dương) tố cáo Trang và bà Rộng chiếm đoạt số tiền khoảng 8 tỷ đồng. Cụ thể vào ngày 21/7/2021, Trang gạ bán cho bà Hồng thửa đất số 28, diện tích hơn 3.500m2 với giá 1 tỷ đồng. Bà Hồng đặt cọc cho Trang 900 triệu đồng. Sau đó, Trang tiếp tục chào bán cho bà Hồng 2 thửa đất số 26 (đứng tên Lê Thị Thùy Trang) và 5177 (do bà Nguyễn Thị Rộng đứng tên) ở TP Bến Cát (Bình Dương) với giá 10 tỷ đồng. Bà Hồng đưa cho mẹ con bà Rộng hơn 7 tỷ đồng để chuyển nhượng hai thửa đất trên nhưng chờ mãi không thấy mẹ con bà Rộng lập hợp đồng công chứng, sang tên.

Ngày 11/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn của bà Phạm Thị Quang tố cáo mẹ con bà Rộng chiếm đoạt 4,8 tỷ đồng liên quan đến thửa đất số 26 mà mẹ con bà Rộng dùng để lừa bà Phạm Thị Hồng. Cụ thể, ngày 28/1/2022, bà Quang và bà Rộng lập hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng thửa đất số 26 với giá 3,8 tỷ đồng. Bà Quang đưa trước cho bà Rộng số tiền 2 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận đến ngày 17/2/2022 sẽ tiến hành công chứng sang tên nhưng sau đó mẹ con bà Rộng đòi tăng giá lên 4,8 tỷ đồng thì mới chịu bán. Ban đầu bà Quang không đồng ý nhưng sau đó cũng thống nhất và giao tiếp cho mẹ con bà Rộng thêm 2,8 tỷ đồng nữa. Sau nhiều lần hối thúc làm thủ tục chuyển nhượng bất thành, bà Quang đòi lại tiền, Trang trả lại 800 triệu rồi lánh mặt.

Ông Huỳnh Quan Tiến (ngụ Bình Phước) với bà Rộng có quan hệ bà con họ hàng. Ngày 17/2/2022, ông Tiến và bà Rộng lập vi bằng xác nhận, bà Rộng đã nhận số tiền 4,2 tỷ đồng của ông Tiến để chuyển nhượng thửa đất số 5177. Trên thực tế, ông Tiến chỉ đưa trước cho bà Rộng 2,2 tỷ đồng và thỏa thuận khi nào chuyển nhượng xong sẽ giao đủ số tiền trên. Hai bên thỏa thuận ngày 10/8/2022 sẽ công chứng việc chuyển nhượng nhưng sau đó cũng không thực hiện.

Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho biết, thửa đất số 5177 do bà Nguyễn Thị Rộng đứng tên, còn thửa đất 26 do Lê Thị Thùy Trang đứng tên là có thật nhưng đã chuyển nhượng cho người khác từ nhiều năm trước.

Ngoài các nạn nhân trên, bằng thủ đoạn tương tự, mẹ con bà Rộng còn lừa chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Tổng số tiền mà Trang và Rộng chiếm đoạt của 9 bị hại là gần 40 tỷ đồng.

Sau khi Trang bị bắt, bị can Nguyễn Thị Rộng đã bỏ trốn từ đó cho đến nay. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Rộng.



