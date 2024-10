Hai cô gái kéo theo nhiều thanh niên hẹn nhau “huyết chiến” để giải quyết mâu thuẫn

Nhóm đối tượng mang theo hung khí hẹn đánh nhau thì bị lực lượng Công an bắt giữ. (Ảnh:CA)



Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng tuần tra 161 Công an huyện Cẩm Mỹ phối hợp với Công an các xã Xuân Bảo, Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh, thiếu niên đang chuẩn bị hung khí, tụ tập đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Quá trình điều tra xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Đồng Thị Phương N. (18 tuổi ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) và Vòng Xuân M. (17 tuổi, ngụ xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) nên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Để có thêm lực lượng N. rủ thêm 3 đối tượng khác đi cùng, M. rủ một số đối tượng khác chuẩn bị dao tự chế, tuýp sắt, cây ba chỉa…đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn nhưng đã bị lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn, bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.

