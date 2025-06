Hà Tĩnh: Xe tải làm sập cổng chào trong đêm

Your browser does not support the video tag.

Sáng 1-6, ông Lê Thanh Hảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang (huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc xe tải va chạm khiến cổng chào trên tuyến tỉnh lộ 552 bị đổ sập. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20 giờ ngày 31-5. Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển số tỉnh Hà Tĩnh (38H-xxx.xx) chở theo máy đào và máy ủi công trình lưu thông theo hướng từ vòng xuyến đường Hồ Chí Minh vào trung tâm thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang.

Hiện trường xe tải làm đổ sập cổng chào

Khi vừa lưu thông qua cầu Hương Đại, xe tải va chạm với cổng chào thị trấn Vũ Quang trên tuyến tuyến tỉnh lộ 552 (cổng chào được dựng sát chân cầu Hương Đại, đoạn qua địa bàn tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang).

Cú va chạm mạnh khiến cổng chào bị gãy, đổ sập xuống phần đường lưu thông. Tại thời điểm xảy ra va chạm không có người và phương tiện qua lại nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ việc đã khiến giao thông tại khu vực gặp khó khăn, gián đoạn.

Hiện trường xe tải làm gãy, đổ sập cổng chào

Cổng chào có thiết kế chiều cao khoảng từ 4,7m đến 5m, chiều rộng khoảng 8-9m, làm bằng chất liệu sắt thép.

Một phần cổng chào đã được kéo khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Phương tiện và hiện trường cổng chào bị làm gãy, đổ

Ngay trong đêm, để đảm an toàn, lực lượng chức năng đã phân luồng, hướng dẫn các phương tiện đi qua địa phận xã Hương Minh.

Máy cẩu cũng được huy động tới hiện trường để di dời phần cổng chào bị gãy, đổ ra nơi khác.

