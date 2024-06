Hà Tĩnh: Sức nóng tại giải bóng chuyền tranh cúp Trần Kim Xuyến

Đến hẹn lại lên, Giải bóng chuyền nữ tranh cúp Trần Kim Xuyến lần thứ IV-2024, đã được khởi tranh trong 2 ngày (từ 8/6 – 9/6) tại Khu liên hợp thể thao K9 (đóng trên địa bàn thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Đây là giải đấu thường niên do UBND huyện Hương Sơn, Tạp chí Đời sống và Pháp luật, cùng các cơ quan liên quan trên quê hương Nhà báo Trần Kim Xuyến tổ chức, nhân dịp lễ kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925 - 21/06/2024).

Những trận cầu "nảy lửa" trên sân CLB K9.

Năm nay, giải có 08 đội bóng với gần 120 VĐV của các đơn vị về tham dự gồm: Agribank; Beer Nghệ An; Quy Nhơn FC, CLB Thể thao K9; Trung tâm y tế - Căng tin xanh Hương Sơn; Hội doanh nghiệp Hương Sơn; Phòng GDĐT Hương Sơn; CLB bóng chuyền Sơn Giang. Đặc biệt, giải đấu năm nay có sự góp mặt của nhiều “bóng hồng” quen thuộc trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam như Lê Thị Hồng (Quảng Ninh), Đinh Thị Thuý (LPBank Ninh Bình), Cao Hoa Thắm (Hoá chất Đức Giang) về đầu quân cho CLB Thể Thao K9.

Võ Thị Hiền (Nghệ An), Trà My (Thái Nguyên) đầu quân cho Trung tâm Y tế. Phương Linh, Thuỳ Trang (Hà Nội) đầu cho Beer Nghệ An. Ngoài ra, còn các cầu thủ đang thi đấu cho các CLB chuyên nghiệp như: Nguyễn Uyên, Nguyễn Hương, Chu Thị Ngọc, Thu Hường...

Hàng trăm khán giả đến xem, cổ vũ các đội bóng kín sân.

Sau 02 ngày khởi tranh với 12 trận đấu vòng bảng, 02 trận bán kết và 01 trận chung kết, đã cống hiến cho hàng trăm khán giả những pha bóng đẹp mắt. Xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, CLB thể thao K9 đã giành chức vô địch, giải nhì thuộc về đội tuyển Beer Nghệ An và đội tuyển Hội doanh nghiệp Hương Sơn giành giải ba.

CLB K9 đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc.

Trao đổi với PV bên lề giải đấu, ông Trần Thanh Tùng, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đánh giá cao chất lượng giải cũng như quy mô tổ chức của một giải đấu phong trào trên địa bàn huyện miền núi.

“Đây là lần đầu tiên tôi về tham dự một giải phong trào tại địa phương. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến chất lượng giải đấu này. Đây là giải phong trào nhưng lại thu hút được nhiều tuyển thủ Quốc gia về tham dự. Nhưng cái mà tôi đánh giá cao nhất là khâu tổ chức giải. CLB K9 hoạt động thể thao lôi cuốn được nhiều câu lạc bộ tham gia từ bóng đá, bóng chuyền, võ thuật đến nghệ thuật… khơi dậy được niềm đam mê thể thao trong quần chúng để quên và đẩy lùi đi những tệ nạn xã hội khác, đó mới chính là điều ý nghĩa nhất”, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam nói.

Một số hình ảnh tại giải đấu:

Về tham dự giải đấu năm nay, có ông Trần Thanh Tùng, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch; bà Hà Thị Huyền, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ Thái Sơn, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn. Tại lễ khai mạc, nhân kỷ niệm 5 năm thành lập CLB thể thao K9, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã trao kỷ niệm chương cho Nhà báo Phan Xuân Hồng - Uỷ viên BBT Tạp chí Đời sống và Pháp Luật, kiêm Chủ nhiệm CLB thể thao K9 và Giấy khen cho tập thể CLB thể thao K9 đã có thành tích xuất sắc trong phát triển phong trào bóng chuyền tại địa phương.

Tác giả: Ngân Hà - Hồ Thắng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn