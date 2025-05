Hà Tĩnh: Đê đập Hà bị vỡ sau mưa lớn

Trưa nay (25/5), Thiếu tá Thái Văn Minh, Phó trưởng Công an xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do mưa lớn kéo dài, trong đêm nước dâng cao, lực lượng công an xã đã huy động toàn bộ cán bộ trực, phối hợp an ninh cơ sở hỗ trợ người dân di dời tài sản trong tình huống khẩn cấp.

Đập Hà bị vỡ do nước lũ dâng cao.

Theo Phó trưởng Công an xã Thạch Ngọc, vì nhiều người dân địa phương còn chủ quan, chưa chủ động phòng tránh nên trong đêm nước lũ dâng vào nhà. Đặc biệt, do mưa lớn, đập Hà với dung tích khoảng 250.000m3 tại thôn Quý bị vỡ, khiến nước tràn nhiều khu vực nhà dân trong đêm. Nhiều người dân trở tay không kịp khi nước bất ngờ dâng cao dẫn đến tài sản, hoa màu, gia súc, gia cầm bị thiệt hại nặng.

Xuyên đêm, lực lượng Công an tại xã Thạch Ngọc hỗ trợ dân di dời tài sản.

Trước tình hình khẩn cấp, khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ công an cùng lực lượng an ninh cơ sở tại các thôn đã tức tốc có mặt tại hiện trường, xuyên đêm giúp người dân kê cao tài sản, di dời lúa và vật dụng đến nơi an toàn.

"Khi nước vào nhanh, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, chúng tôi cùng đến để hỗ trợ nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân. Ngoài ra, chúng tôi cũng phân công túc trực tại các tuyến đường đang thi công để hướng dẫn người lưu thông qua lại, đảm bảo an toàn", Thiếu tá Thái Văn Minh cho biết.

Nhiều lúa và tài sản của người dân bị thiệt hại.

Theo thống kê sơ bộ tại xã Thạch Ngọc, mưa lũ đã khiến 600 con gia cầm, 4 con gia súc và nhiều diện tích hoa màu, hàng chục tấn lúa của người dân xã bị ngập nước, cuốn trôi.

Thông tin từ UBND huyện Thạch Hà, qua thống kê sơ bộ, trên địa bàn có 180ha diện tích lúa của người dân bị ngập nước, trong đó có nhiều diện tích lúa chưa kịp thu hoạch, bị nước lũ nhấn chìm, người dân mất trắng.

Hiện, chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại; đồng thời chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, có phương án ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn