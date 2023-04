Hà Tĩnh: Đảm bảo an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông dịp nghỉ lễ 30/4-1/5



Sát kỳ nghỉ lễ kéo dài, tại hầu hết các tuyến đường ở tỉnh Hà Tĩnh lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông bắt đầu tăng lên. Trong đó, riêng các sự kiện khai trương du lịch biển ở Thiên Cầm, Xuân Thành, Lộc Hà… đã thu hút hàng vạn lượt người dân, du khách thập phương đến tham quan, du lịch.

Tại các điểm du lịch biển ở Hà Tĩnh số lượng người dân, du khách tham quan, du lịch bắt đầu tăng lên



Ngoài ra, thời điểm này số lượng người từ các tỉnh, TP trở về quê hoặc qua lại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bằng phương tiện cá nhân tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Đây là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến ùn tắc giao thông tại những khung giờ cao điểm, nhất là ở những khu, điểm du lịch nổi tiếng, tập trung đông người.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng cho biết, dịp nghĩ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Do vậy tại khu du lịch biển Thiên Cầm, Hồ Kẻ Gỗ, khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập…dự kiến số lượng người dân, du khách đến tham quan, du lịch sẽ tăng lên.

“Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là trên tuyến đường ven biển, đường vào khu du lịch Thiên Cầm được lực lượng công an tăng cường. Qua đó vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, du lịch”, ông Phạm Văn Thắng chia sẻ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra số lượng người trên phương tiện vận tải hành khách



Thực tế cho thấy tại các kỳ nghĩ lễ, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông khó kiểm soát. Đó là chưa kể đến nhiều lái xe vì không quen đường hoặc thiếu ý thức, điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, chạy lấn làn đường sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và gây nên những hệ lụy khác.

...

Qua tìm hiểu được biết, có không ít trường hợp khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lại tìm mọi cách né tránh, đối phó với các hành vi vi phạm của mình. Đặc biệt đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ nhiều khi còn có biểu hiện thiếu hợp tác hoặc nhờ vả bạn bè, người thân, những người có chức quyền để can thiệp. Đây được cho là những khó khăn, trở ngại không hề nhỏ đối với lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông khi phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Tuyên truyền, nhắc nhở lái xe thực hiện các quy định của Luật Giao thông



Tài xế thiếu ý thức, vi phạm Luật Giao thông, thậm chí nhiều khi còn gây ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc. Trong khi đó, các hành vi can thiệp vào lực lượng đang thực thi công vụ hoặc đối phó, né tránh lực lượng Cảnh sát giao thông được cho là vi phạm pháp luật, cần được xử lý. Vậy nhưng, trên thực tế các biểu hiện vi phạm này đang diễn ra ở nhiều nơi và chưa có dấu hiệu dừng lại, nhất là vào dịp lễ, tết hoặc tại các khu, điểm du lịch đông người.

“Hợp đồng đưa đón khách du lịch, tôi luôn chấp hành chở đúng số người quy định. Đến với các khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh lần này vì chưa quen đường nên phải điều khiển phương tiện đi chậm để đảm bảo an toàn cho hành khách và không vi phạm pháp luật giao thông” anh Hồ Phước Nhân, quê ở TP Huế cho biết.

Các tổ công tác tiếp tục triển khai quyết liệt chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường



Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, Thượng tá Phan Hồng Thái- Trưởng phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, dịp lễ 30/4-1/5 đơn vị chủ động triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và của UBND tỉnh, bám sát chủ đề năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

“Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; duy trì các tổ công tác đặc biệt 256 và 238 trong tuần tra, kiểm soát giao thông, phòng chống tội phạm; tăng cường lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ và các hoạt động tham quan, du lịch trên địa bàn” Thượng tá Phan Hồng Thái thông tin.

Tác giả: Văn Chương



Nguồn tin: kinhtedothi.vn