Hà Tĩnh có tân phó giám đốc công an

Ngày 28/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó cục trưởng Cục trang bị và Kho vận (Bộ Công an), giữ chức Phó giám đốc công an tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh, nhận quyết định. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, mong cán bộ vừa nhậm chức sẽ cùng tập thể lãnh đạo công an tỉnh làm tốt việc tham mưu các cấp, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

...

Nêu cao tinh thần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác quản lý nhà nước, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, phát huy trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Công an Hà Tĩnh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng có thông báo điều động đại tá Nguyễn Hữu Thiên, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh, giữ chức Phó giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: zingnews.vn