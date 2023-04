Hà Tĩnh: Huyện Hương Khê lập đoàn kiểm tra khu dịch vụ tổng hợp xây dựng trái phép

Ngày 24.4, trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Ngô Xuân Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến thông tin phản ánh “Khu dịch vụ cà phê sân vườn, khu vui chơi trẻ em, lẩu nướng không khói” số 150 đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc khối 19 thị trấn Hương Khê, đơn vị đã nắm được thông tin và đang kiểm tra làm rõ sự việc.

“Huyện đã thành lập đoàn thanh tra, lúc nào có kết luận, nếu sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết.

Khu dịch vụ tổng hợp quy mô lớn xây dựng trái phép và hoạt động suốt thời gian dài nhưng không bị xử lý.



Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hương Khê cũng cho biết, đoàn kiểm tra gồm nhiều thành phần, phòng ban liên quan do ông làm trưởng đoàn.

“Trước mắt chúng tôi đã yêu cầu thị trấn Hương Khê phải có báo cáo cụ thể về sự việc. Sau khi có báo cáo chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét và sẽ có phương án xử lý”, ông Lê Quang Vinh nói.

Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã có bài viết phản ánh “Khu dịch vụ cà phê sân vườn, khu vui chơi trẻ em, lẩu nướng không khói” số 150 đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc khối 19 thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dù chưa có các thủ tục, giấy phép xây dựng nhưng đưa vào hoạt động. Điều khó hiểu là khu dịch vụ này hoạt động “chui” suốt thời gian dài nhưng các cơ quan quản lý nhà nước vẫn không kiểm tra, chấn chỉnh.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, khu dịch vụ vui chơi tổng hợp này rộng hàng nghìn mét vuông. Hầu hết diện tích đã được xây dựng và chia thành các khu vực kinh doanh khác nhau như cà phê, ăn uống, khu vui chơi trẻ em, khu vực hồ cá cảnh. Trong đó đáng chủ ý là dãy nhà 2 tầng rộng hàng trăm mét vuông được xây dựng kiên cố để làm khu vực cho người dân uống cà phê.

Nhiều người dân thị trấn Hương Khê đánh giá khu dịch vụ vui chơi tổng hợp này thuộc dạng lớn nhất nhì tại địa phương này. Thế nhưng, điều kỳ lạ là khu dịch vụ này chưa hề có bất kỳ thủ tục, giấy phép nào.

Một hạng mục được xây dựng quy mô trong khu dịch vụ tổng hợp.



Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Kim Tình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Hương Khê (giai đoạn 2020-2022 là Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê) thừa nhận khu dịch vụ tổng hợp của bà Trương Thị Giang được xây dựng từ năm 2019 và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2021 nhưng đến nay chưa đầy đủ các thủ tục, giấy phép. Khu dịch vụ tổng hợp này rộng gần 2.500m2, trong đó chỉ có 450m2 đất ở, còn lại hơn 2.000m2 là đất trồng cây lâu năm.

Vị này cũng cho biết, hiện diện tích xây dựng chiếm khoảng 3/4 trên tổng số diện tích khu đất. Có nhiều hạng mục xây dựng trên đất trồng cây lâu năm. Theo vị này, khu dịch vụ tổng hợp này được xây dựng và hoạt động thời gian dài nhưng chưa kiểm tra xử lý vì địa phương còn nhiều việc.

“Thời điểm ấy do dịch Covid-19, rồi thời điểm di dời chợ nên anh em tập trung vào đó. Hơn nữa trong thời điểm ấy do thay đổi cán bộ quản lý liên tục nên chưa kiểm tra, lập biên bản được”, ông Nguyễn Kim Tình lý giải lý do chưa kiểm tra, xử lý đối với khu dịch vụ tổng hợp xây dựng trái phép này.

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả giải quyết vụ việc đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn