Hà Tĩnh: Bé 12 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi bố mẹ, có nhà nhưng không thể ở

Nguyễn Đình Hữu Phúc mong muốn có cuộc sống bình thường như bạn bè.

Ở tuổi 60, đáng lẽ bà Nguyễn Thị Thanh (xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) được nghỉ ngơi, con cháu phụng dưỡng, nhưng bà đang vừa làm mẹ vừa làm bà, nuôi dưỡng 2 cháu ngoại.

Ngôi nhà chưa đầy 30m2 của Nguyễn Thị Hạnh (SN 2004) và Nguyễn Đình Hữu Phúc (SN 2011) xuống cấp nghiêm trọng, mái nhà chực chờ rơi xuống, hai chị em chỉ còn cách sang nương nhờ bà ngoại.

Phúc sinh ra đã mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Sức khỏe bé rất yếu, mỗi tháng phải đi truyền máu 1 lần, thường xuyên lên cơn đau quằn quại.

Hạnh và Phúc là con chị Nguyễn Thị Lưu (SN 1985) và anh Nguyễn Đình Thìn (SN 1965). Cả hai vợ chồng chị không có việc làm, lầm lũi với vài sào ruộng chỉ đủ ăn, số tiền phụ hồ ít ỏi để nuôi con ăn học.

Trong một lần đi làm về, chị Lưu bị đột quỵ, qua đời để lại hai con quá ngây dại. Số phận nghiệt ngã chưa dừng lại ở đó khi cuối năm 2021, khi đang làm việc, anh Thìn đổ gục, đi khám phát hiện ung thư họng giai đoạn cuối.

Sau một tháng ốm thập tử nhất sinh, anh Thìn cũng chút hơi thở cuối cùng.

Nguyễn Đình Hữu Phúc phải nương nhờ bà ngoại sau khi bố mẹ mất. (Ảnh: Trọng Tùng)

...

Mẹ mất, bố mất, bệnh tật lại liên tục dày vò Phúc. Khung ngực của cậu phát triển xiêu vẹo, thân hình nhỏ bé, thường xuyên lên cơn đau, tím tái vì bệnh tật. Nhiều đêm nhìn cháu chịu đau đớn vì bệnh tật, bà Thanh chỉ biết ôm cháu và khóc. Bà Thanh mong sức khỏe tốt để nuôi cháu khôn lớn.

Phúc thường cúi gằm mặt xuống, nước mắt em chực trào khi ai đó hỏi về bố mẹ. "Em muốn có bố mẹ và cuộc sống bình thường như bạn bè”, cậu bé 12 tuổi - Nguyễn Đình Hữu Phúc nói.

Ông Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Quan cho biết, hoàn cảnh của hai em Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Đình Hữu Phúc rất đáng thương. Ngôi nhà bố mẹ để lại đã hư hỏng, dột nát không thể ở nên hai cháu đang ở với bà ngoại. Chính quyền rất quan tâm đến hoàn cảnh hai cháu.

“Hạnh đang theo học tại trường Đại học Vinh. Hai cháu được đoàn thanh niên và các mạnh thường quân chu cấp 1,5 triệu đồng/tháng. Phúc bị bệnh lạ nên gia đình rất khó khăn, rất mong các mạnh thường quân có thể chung tay cứu lấy haicháu”, ông Long nói.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho hai cháu Hạnh - Phúc xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 23006 hoặc quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email t[email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

