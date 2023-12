Hà Tĩnh: Bắt nhóm đối tượng bịt khẩu trang, dùng hung khí c.h.é.m người

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm đối tượng bịt khẩu trang, dùng hung khí chém người.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.



Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", khởi tố 6 bị can gồm: P.T.P. (SN 2006), N.T.A. (SN 2007), V.X.T. (SN 2006), P.T.P. (SN 2006), T.H.N. (SN 2006) và N.Đ.V. (SN 2004), đều trú tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Lực lượng chức năng cũng lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với 2 đối tượng N.N.C. (SN 2008) và V.T.Đ. (SN 2008). Trước đó, ngày 17/11, Công an phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh) tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (trú phường Kỳ Thịnh) về việc trước đó con trai chị là cháu L.V.H. cùng các cháu L.Đ.H., L.Q.N. và L.V.H. (đều SN 2007, trú phường Kỳ Thịnh) bị một nhóm đối tượng lạ bịt khẩu trang, đi trên 3 xe máy, sử dụng hung khí đuổi đánh. Sau vụ việc, cháu L.V.H. bị chém nhiều nhát, thương tích nặng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với Công an phường Kỳ Thịnh, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vào cuộc điều tra, làm rõ. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm đối tượng nói trên đã sử dụng 3 xe máy, mang theo 4 con dao và 2 ống tuýp sắt đi theo đường tránh QL 1A từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, khi đến phường Kỳ Thịnh thì gặp nhóm của cháu L.V.H. đang ngồi trước cây xăng nên dùng dao đuổi chém.

Hậu quả, cháu L.V.H bị chém 4 nhát, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, sau đó chuyển ra cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Hiện vụ bịt khẩu trang, dùng hung khí chém người đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

