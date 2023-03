Giữa nghi vấn "dao kéo" vì gương mặt như phụ nữ, Chi Dân nói gì?

Hình ảnh mới của ca sĩ Chi Dân khiến khán giả xôn xao



Đã lâu không xuất hiện, cả trên sân khấu, dự án âm nhạc lẫn mạng xã hội nên mới đây, sự xuất hiện của ca sĩ Chi Dân khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Chi Dân với diện mạo khác lạ, nhỏ nhắn và mềm mại như phụ nữ, cư dân mạng bàn tán xôn xao rằng người yêu cũ của Ninh Dương Lan Ngọc vừa mới "dao kéo".

Trước tin đồn này, Chi Dân chia sẻ đây chỉ là tạo hình mới trong dự án âm nhạc sắp tới của anh mà thôi! Anh nói: "Tui ổn mà, dạo một vòng đọc tin, mệt tim thật sự, không lẽ giờ bực mình quá tung luôn MV hình ảnh mới nhất chứ". Với những chia sẻ của Chi Dân, nhiều khán giả hâm mô "thở phào nhẹ nhõm". "Em cứ nghĩ anh bỏ ca hát qua làm diễn viên hài nữa chứ", "Tí thì làm chúng em shock ngang, vừa để tóc dài tí là bọn họ đu nhau mà nổi rồi anh ạ", "Không sao, không sao, chúng em thích hình ảnh mới này của anh",..

Mới đây, trên trang TikTok của mình, Chi Dân đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh nam ca sĩ ngồi cạnh cây đàn piano, ngẫu hứng ngân nga 1 đoạn trong ca khúc mới toanh sẽ sớm được cho ra mắt của mình. Cùng với màn hát hò, Chi Dân cũng đính kèm dòng chú thích: "Một món quà bất ngờ dành cho mọi người".

... Chi Dân sở hữu nhiều bản hit



Nghe những giai điệu mà Chi Dân hé lộ, người hâm mộ rất có niềm tin đây sẽ là bản hit tiếp theo trong sự nghiệp của nam ca sĩ khi ca khúc có giai điệu rất bắt tai và dễ nhớ. Đồng thời, Chi Dân cũng đã hé lộ luôn tựa đề của ca khúc lần này chính là I Can't Live Without You.

Ca sĩ Chi Dân



Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động