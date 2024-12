Giải cứu tài xế mắc kẹt trong ca bin xe đầu kéo

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Người dân cung cấp

16h chiều 28-12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam nhận tin báo một xe đầu kéo chạy trên quốc lộ 1 qua địa phận huyện Thăng Bình, Quảng Nam bị mất lái lao xuống ruộng bên đường, đầu xe bị móp méo, tài xế mắc kẹt trong ca bin.

Xe đầu kéo do ông Hồ Đắc Tùng (54 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm lái chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Đến thôn An Thái, xã Bình An, xe bất ngờ mất lái lao xuống ruộng sát lề đường sau khi tông vào cổng chào đường làng bằng xi măng.

Vụ tai nạn khiến đầu xe móp méo, biến dạng, tài xế mắc kẹt trong ca bin, trụ cổng bị gãy đè bẹp đầu xe.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều chiến sĩ đến dùng các trang thiết bị cứu nạn chuyên dụng đưa tài xế ra ngoài.

Đồng thời trấn an tâm lý, động viên người bị nạn bình tĩnh, hợp tác để công tác cứu hộ được nhanh chóng, an toàn.

Sau hơn 15 phút triển khai cứu nạn, lực lượng cảnh sát đã giải cứu đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, chuyển đến bệnh viện điều trị.

Tài xế bị mắc kẹt trong ca bin được lực lượng chức năng đưa ra ngoài - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ