Gây án mạng vì người tình của mẹ nhốt chó vào lồng

Được biết khoảng 9h50’cùng ngày, một số người dân nhìn thấy một người đàn ông từ nhà bà P.T.M.T (khu phố 4, phường Tuy Hòa) chạy ra đường Lê Trung Kiên, sau đó gục ngã xuống lòng đường. Vùng cổ bên phải người đàn ông có có vết thương chảy nhiều máu.

Sau khi gượng sức chạy một đoạn đường trong con hẻm ra tuyến phố chính, nạn nhân gục ngã trên mặt đường.



Nhận được tin báo, Công an phường Tuy Hòa, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm 115 đã nhanh chóng đến hiện trường đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để cấp cứu, nhưng do mất nhiều máu nên người đàn ông đã tử vong.

Sau khi nạn nhân gục ngã trên mặt đường phố, hung thủ gây án (khoanh đỏ) đến ngồi kế bên với vẻ mặt thẩn thờ trước khi lẩn trốn.



Thông tin ban đầu cho biết, bà T là phụ nữ góa chồng, có mối quan hệ tình cảm với ông N.N.T (SN 1964, trú xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk), nên ông N.N.T thường lui tới nhà bà T.

... Xe chuyên dụng của Trung tâm 115 đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.



Sáng 12/1, khi ông N.N.T đến nhà bà T thì xảy ra mâu thuẫn và cãi vã với con trai bà T là Nguyễn Văn Khôi (SN 1999) và bị đâm khiến ông T bị trọng thương và tử vong. Sau khi gây án, Khôi đã bị Công an phường Tuy Hòa bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người thân trong một con hẻm ở đường Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa.

Công an phường Tuy Hòa và Cảnh sát 113 Đắk Lắk đến căn nhà xảy ra vụ việc để truy tìm hung thủ. Ảnh: Việt Tường.



Một nguồn tin cho biết, bước đầu Khôi khai nhận trong lúc đang ngồi đùa chơi với hai con chó tại sân nhà, thì ông T đến dẫn chó nhốt vào lồng khiến cho Khôi bực tức cãi vã rồi lấy dao đâm ông N.N.T.

Trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.



Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: cand.com.vn