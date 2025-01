Dự báo thời tiết ngày 13/1: Không khí lạnh gây rét đậm rét hại ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, năm nay, giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2025 nằm trong tháng 1 dương lịch, vì vậy dự báo sẽ mang những nét thời tiết đặc trưng của giai đoạn này. Theo đó, năm nay, Tết Nguyên đán 2025 vẫn nằm trong giai đoạn chính đông nên miền Bắc khả năng khá rét. Nhiều nơi rét đậm, rét hại, không loại trừ khả năng xuất hiện mưa ẩm. Còn miền Trung trong giai đoạn Tết thường có thời tiết ổn định. Đáng chú ý đêm 13/1 và ngày 14/1, nhiệt độ trung bình ngày ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trong ngưỡng trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngoài ra, ngày 15/1, không khí lạnh được tăng cường trở lại miền Bắc nước ta. Khu vực này rét kéo dài, thời tiết phổ biến nắng hanh, nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng. Nhận định thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 12/1 đến ngày 22/1) Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới - Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: + Đêm 12/1 và ngày 13/1: Dự báo thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. + Đêm 13/1 và ngày 14/1: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. - Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi: có mưa vài nơi. Trời rét. - Các khu vực khác: có mưa rào vài nơi. Biến đổi thời tiết từ đêm 14/1 đến ngày 22/1 - Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Thời tiết không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét; riêng vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại; khoảng từ ngày 20/01 đêm và sáng trời rét. - Trung Trung Bộ: Từ khoảng ngày 15-16/1, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau mưa giảm dần. Phía Bắc trời rét. - Các khu vực khác: Dự báo thời tiết khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.