Đột kích quán bar, phát hiện 49 người dương tính với ma túy, nhiều đối tượng cộm cán

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết đêm 14-4, Công an tỉnh Thái Bình đã bất ngờ kiểm tra đột xuất bar IClud (địa chỉ lô 6, đường Nguyễn Văn Năng, tổ 12, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) và phát hiện 49 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có một số đối tượng cộm cán về hình sự, ma túy.

lực lượng cảnh sát kiểm tra đột xuất quán bar



Theo thông tin ban đầu, hồi 23 giờ 20 phút ngày 14-4, khi lực lượng Công an tỉnh Thái Bình xuất hiện trong bar IClud, phát hiện có khoảng hơn 100 nam, nữ thanh niên đang nhảy múa trong tiếng nhạc và ánh sáng màu. Lực lượng công an đã yêu cầu tất cả những người có mặt trong quán ngồi yên tại chỗ, không được di chuyển khỏi vị trí để phục vụ việc kiểm tra, nhạc phát ra từ loa công suất lớn đồng thời bị buộc tắt để cảnh sát làm nhiệm vụ.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 15-4, việc kiểm tra mới kết thúc, xe chuyên dụng của cảnh sát chở theo hơn 100 "dân chơi" rời bar club nói trên về trụ sở để tiếp tục làm việc.

Qua test nhanh, lực lượng công an xác định 49 đối tượng dương tính với ma túy, trong đó có một số đối tượng cộm cán về hình sự, ma túy.

Trong bar IClud có một số đối tượng cộm cán về hình sự, ma túy.

Đến 2 giờ ngày 15-4, công việc kiểm tra bar IClud mới kết thúc.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, quán Icloud do P.V.A. (1993 trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương) và P.V.H. (1992, trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình) làm chủ. Mặc dù quán bar này khai trương và bắt đầu hoạt động từ ngày 9-4-2023, tuy nhiên, đến thời điểm lực lượng công an kiểm tra vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan để đủ điều kiện đưa vào hoạt động.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

