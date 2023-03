Đối thủ nhận 3 thẻ đỏ, Man Utd ngược dòng vào bán kết Cúp FA

Man Utd bước vào trận tứ kết Cúp FA gặp Fulham mà không có Raphael Varane và Casemiro. Có lẽ đó là một phần lý do khiến đội chủ sân Old Trafford chơi không hay hơn so với đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Fulham nhập cuộc đầy tự tin. Họ bình tĩnh kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tạo ra vài pha sóng gió trước khung thành Man Utd. Fulham gây khó khăn cho hàng thủ đối phương nhờ những cầu thủ đá biên năng động. Dù vậy, những đường chuyền quyết định đưa bóng vào vòng cấm của đội khách có chất lượng không cao.

Man Utd vất vả trước Fulham.



Trong khi đó, đội chủ nhà rình rập phản công. Sau khoảng 30 phút có phần lép vế, Man Utd bắt đầu kiểm soát được thế trận và chiếm ưu thế trong khoảng thời gian cuối hiệp một. Tuy nhiên, giống như đội khách, Quỷ đỏ kém hiệu quả ở những nhịp xử lý cuối cùng khi đến gần khung thành đối phương.

Sau hiệp một không có bàn thắng, các khán giả được chứng kiến nhiều diễn biến hấp dẫn hơn ở hiệp 2. Fulham mở tỉ số ở phút 50 với pha lập công của Aleksandar Mitrovic. Bàn thua này khiến Man Utd bối rối trong khi đối thủ của họ hưng phấn hơn.

Bước ngoặt tiếp theo của trận đấu xảy ra ở phút 70 với sự tham gia của VAR. Sau khi xem lại băng hình, trọng tài xác định cầu thủ Fulham phạm lỗi dùng tay chơi bóng để cản phá cơ hội ghi bàn rõ ràng của Man Utd.

Willian bị đuổi khỏi sân vì pha phạm lỗi này, nhưng cơn ác mộng của Fulham chưa dừng lại ở đó. Trọng tài rút thêm thẻ đỏ cho Mitrovic và truất quyền chỉ đạo của HLV Marco Silva vì lỗi phản ứng. Đội khách mất 3 người trong chưa đầy một phút ở cùng một tình huống.

... Man Utd lật ngược tình thế sau khi đối thủ nhận 3 thẻ đỏ.



Trong hoàn cảnh thuận lợi, Man Utd ngay lập tức lật ngược tình thế. Bruno Fernandes gỡ hòa từ chấm phạt đền. Marcel Sabitzer đưa đội chủ nhà vượt lên sau đó chỉ 2 phút. Các học trò của HLV Erik ten Hag có một thế trận dễ dàng khi được thi đấu hơn 2 người.

Cuối trận, Fernandes ghi thêm một bàn cho đội chủ nhà trong tình huống phản công. Man Utd thắng Fulham với tỉ số 3-1 và giành quyền vào bán kết Cúp FA. Đối thủ của thầy trò HLV Erik ten Hag là Brighton.

Kết quả: Man Utd 3-1 Fulham

Ghi bàn

Man Utd: Fernandes (75', 90+6'), Sabitzer (77')

Fulham: Mitrovic (50')

