Độc quyền: Hoa hậu Đặng Thu Thảo lộ bụng bầu lần 3, nhiều hành động chuẩn phụ nữ có thai?

Vào ngày 14/4, dàn sao Việt là siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Bùi Thị Xuân Hạnh, Ngô Bảo Ngọc... đã tham dự lễ cưới riêng tư ở một khu du lịch nghỉ dưỡng sang trọng tại Bình Dương. "Thần tiên tỷ tỷ" Đặng Thu Thảo thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong ngày vui của người mẫu sinh năm 1993.

Nàng hậu Đặng Thu Thảo chiếm trọn spotlight vì nhan sắc xinh đẹp, mặn mà. Tuy nhiên không khó để nhận ra ngoại hình khác lạ của người đẹp sinh năm 1991.

Dù đã khéo léo lựa chọn trang phục rộng nhưng trong nhiều khoảnh khắc, cô bị soi vòng 2 lùm lùm lớn rõ. Đặc biệt, Đặng Thu Thảo còn để lộ dáng đi khệ nệ được cho là chuẩn mẹ bầu. Theo nguồn tin của chúng tôi, Đặng Thu Thảo đang mang thai lần thứ 3.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo tham gia lễ cưới ở Bình Dương (Nguồn: Team News)

Người đẹp sinh năm 1991 để lộ vòng 2 lùm lùm, lớn rõ dù đã lựa chọn trang phục rộng rãi

Dáng đi khệ nệ của Đặng Thu Thảo được netizen nhận xét chuẩn mẹ bầu

... Thời gian vừa qua, người đẹp 9x thường xuyên mặc trang phục rộng và không để lộ rõ vóc dáng của mình

Đặng Thu Thảo từng xuất sắc giành chiến thắng hai cuộc thi sắc đẹp là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 và Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô được mệnh danh "thần tiên tỷ tỷ" của showbiz Việt vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.

Năm 2014, người đẹp gây chú ý khi hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Năm 2017, người đẹp gốc Bạc Liêu lên xe hoa với nam doanh nhân sau 3 năm hẹn hò. Hậu kết hôn, Đặng Thu Thảo lui về chăm sóc gia đình. Tháng 3/2018, cô và ông xã đón con gái đầu lòng. Tháng 5/2020, cặp đôi tiếp tục chào đón thêm nhóc tỳ thứ hai.

Hoa hậu 9x từng nói cô là người cầu toàn, luôn muốn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất. Khi làm mẹ, cô dành toàn tâm toàn ý cho các con, quan sát sự thay đổi của các con từng ngày. Khi các bé lớn lên, Đặng Thu Thảo và chồng coi trọng thời gian bên các con để uốn nắn, chỉ dạy.

Đặng Thu Thảo từng xuất sắc giành chiến thắng hai cuộc thi sắc đẹp là Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 và Hoa hậu Việt Nam 2012

Năm 2017, Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín

Hoa hậu 9x từng nói cô là người cầu toàn, luôn muốn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất

Gia đình nhỏ hạnh phúc hiện tại của gia đình Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Tác giả: Tường San; Clip: Team News

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn