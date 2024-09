Đoàn cứu trợ Hà Tĩnh dùng máy bay không người lái tiếp tế cho người dân vùng lũ

Your browser does not support the video tag.

Cứu trợ bằng flycam

Sáng 15-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, anh Phan Thành Sỹ (ngụ xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết sau khi kêu gọi được quà cứu trợ để đưa ra ủng hộ bà con các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, Sỹ cùng 59 thành viên khác liền lên đường để đưa hàng ra với người dân sớm nhất.

"Tụi em xác định sẽ có những điểm rất khó tiếp cận bằng đường bộ hay đường thuỷ, nên đoàn thống nhất sẽ đem máy bay không người lái ra theo để làm công tác vận chuyển đưa hàng cứu trợ vào cho người dân tại những điểm trên", Sỹ cho biết.

... Hình ảnh máy bay không người lái thực hiện vận chuyển hàng tiếp tế cho người dân được cắt từ clip



Cũng theo Sỹ, đoàn đã ra tại Yên Bái được 3 ngày nay, và đã phát được hơn 200 suất quà tới các hộ gia đình bị ảnh hưởng do cơn bão Yagi gây ra. Dự kiến tối nay đoàn tụi sẽ di chuyển sang tỉnh Lào Cai để giúp đỡ, cứu trợ bà con ở đó.

Theo cập nhật của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính 17 giờ ngày 14-9, bão và hoàn lưu bão Yagi gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc làm 352 người chết và mất tích (276 người chết, 76 người mất tích).

