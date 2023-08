Đình chỉ công tác cán bộ trật tự đô thị phường quật ngã người bán cá

Hình ảnh vụ việc ghi lại vào sáng 27-8 - Ảnh cắt từ clip

Ngày 29-8, ông Nguyễn Văn Tùng, chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, ký báo cáo gửi UBND TP Pleiku (Gia Lai) về việc xử lý thông tin cán bộ trật tự đô thị phường quật ngã người bán hàng.

Báo cáo cho biết đã đình chỉ công tác 20 ngày và yêu cầu kiểm điểm đối với ông Nguyễn Vũ Lâm, cán bộ trật tự đô thị phường, theo đúng quy chế quản lý cán bộ công chức.

"Bà Thạch có vùng vẫy mạnh và ngã ra đường"

Liên quan đến việc ông Nguyễn Vũ Lâm, cán bộ trật tự đô thị phường, quật bà Nguyễn Thị Thạch (cư trú tại tổ dân phố 1, phường Hội Thương, TP Pleiku) ngã nhào xuống đường, báo cáo của UBND phường Thắng Lợi nêu: Lúc 6h sáng ngày 27-8, lực lượng làm nhiệm vụ của phường được giao cho ba người gồm công an, trật tự đô thị, cán bộ tổ an toàn giao thông làm việc khu vực cổng đông.

Khi lực lượng xuống đến nơi thì bà Thạch lôi kéo một số người khác bỏ chạy. Sau khi lực lượng của phường đã xử lý xong khu vực cổng đông, tiếp tục đi tuần tra kiểm soát địa bàn, lúc qua ngã năm Nguyễn Chí Thanh phát hiện thấy bà Thạch tiếp tục ngồi mua bán tại khu vực lề đường Nguyễn Chí Thanh.

Lực lượng công an phường đã nhắc nhở không được ngồi tại đây bán hàng và yêu cầu bà xuất trình giấy tờ xe máy để kiểm tra.

"Bà Thạch không chấp hành mà thái độ chống đối tiếp tục chửi bới tranh chấp, quá trình có đôi co với công an, nên đồng chí Nguyễn Vũ Lâm có tới và kéo tay bà Thạch lôi ra. Tuy nhiên, quá trình đôi co bà Thạch có vùng vẫy mạnh và ngã ra đường như clip đăng tải" - báo cáo viết.

Vi phạm trật tự đô thị

Báo cáo của UBND phường Thắng Lợi cũng nêu: Từ ngày 19-7, UBND phường xây dựng kế hoạch về việc ra quân lập lại trật tự cổng đông và chợ tạm trên địa bàn phường, xây dựng lịch làm việc ra quân cao điểm để xử lý các trường hợp mua bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh.

Đến ngày 24-8, hầu hết bà con đã vào chợ mua bán ổn định đều tự giác chấp hành. Riêng bà Nguyễn Thị Thạch (cư trú tại tổ dân phố 1, phường Hội Thương, TP Pleiku) thường xuyên xuống phường Thắng Lợi mua bán gà, cá, cua đồng, hằng ngày vẫn ngang nhiên đứng chặn các hộ dân có hàng hóa trên các tuyến đường và cổng phía đông chợ (dựng xe ở lòng đường và vỉa hè) để mua bán và lôi kéo người khác cùng ngồi mua bán.

Ngày 20-8, Công an phường ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thạch, mức tiền là 350.000 đồng về hành vi "để xe mô tô ở lòng đường gây cản trở giao thông".

"Đối với bà Thạch, UBND phường yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm buôn bán hàng rong trên hành lang đường bộ; chấm dứt hành vi chửi bởi, lăng mạ, xúc phạm danh dự người khác. Nếu còn tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật" - báo cáo của UBND phường Thắng Lợi viết.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 27-8, một đoạn clip đăng tải trên mạng ghi lại cảnh một người mặc đồng phục công an và một người mặc đồng phục trật tự đô thị đến kiểm tra một người phụ nữ đang dừng xe máy (có chở một chiếc thùng phía sau xe), ở đoạn giao giữa đường Đặng Thai Mai và Anh Hùng Đôn. Theo clip quay lại, trong lúc giằng co, người đàn ông mặc đồng phục trật tự đô thị quật người phụ nữ ngã nhào ra đường. Hai bên tiếp tục tranh cãi cho đến khi có người dân xung quanh đến can ngăn.

