Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 bất ngờ sinh con

Ngày 22/4, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đã tiếp tin nhận tin báo và đang tiến hành các bước điều tra làm rõ thủ phạm xâm hại tình dục khiến bé gái 14 tuổi mang thai, dẫn đến sinh con. “Bé gái vừa sinh con, cơ quan Công an đã đến thăm hỏi, động viên gia đình”, lãnh đạo Công an huyện Long Hồ thông tin.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long nhận được báo cáo từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long về trường hợp bé gái 14 tuổi (học sinh lớp 8) nhập viện và sinh con (bé trai, nặng 3,3 kg) vào ngày 17/4. Bệnh viện đã trình báo vụ việc đến cơ quan Công an để điều tra theo quy định.

...

Về phía nhà trường, nơi nữ sinh đang học cũng rất bất ngờ với sự việc nêu trên. Trước đó nhà trường phát hiện nữ sinh có dấu hiệu không bình thường. Nhà trường nhiều lần mời đến tư vấn nhưng gia đình và nữ sinh đều cho rằng em này chỉ “mập” lên và khẳng định không có dấu hiệu bất thường.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn