Điều tra vụ án mạng khiến 1 học sinh lớp 9 tử vong

Chiều 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại khu phố 6, phường Mũi Né.

Khoảng 11h30 cùng ngày, cơ quan chức năng phường Mũi Né tiếp nhận tin báo về vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại khu phố 6, phường Mũi Né. Vị trí xảy ra vụ việc được xác định cạnh Trường THCS L.H.P.

Công an phường Mũi Né đã đến kiểm tra và bảo vệ hiện trường.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai học sinh đang học tại Trường THCS L.H.P. Trong quá trình xô xát, em N.N.T (SN 2010, học sinh lớp 9) bị một học sinh cùng trường dùng hung khí tấn công, dẫn đến nguy kịch.

Nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, rồi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Công an phường Mũi Né đã nhanh chóng có mặt, triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập thông tin liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.



Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn