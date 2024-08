Điều động, bổ nhiệm 2 tân Giám đốc Công an tỉnh

Trung tướng Lê Quốc Hùng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tá Nguyễn Thanh Hải.

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định về việc điều động đồng chí Đại tá Trần Xuân Ánh (sinh năm 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Đồng thời công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1973, quê quán huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của đồng chí Đại tá Trần Xuân Ánh trong thời gian qua, nhất là đã cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu công tác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu giao nhiệm vụ.



Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Hải sớm tiếp nhận công việc, tiếp cận địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm đã tích lũy trong quá trình công tác; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; phát huy sức mạnh của tập thể, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng rằng Đại tá Nguyễn Thanh Hải sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao phó.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Xuân Ánh.



