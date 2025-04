“Đi đủ – Về đủ”: Đoạn clip 110 chiến sĩ Việt Nam bước xuống máy bay khiến hàng triệu người xúc động

Chiều ngày 8/4, chuyến bay mang số hiệu VN 9712 của Vietnam Airlines đã đưa hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cứu trợ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng 8 chú chó nghiệp vụ trở về an toàn sau hành trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Myanmar. Đến thời điểm này, chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài.

Your browser does not support the video tag.

Nguồn: Fanpage Thông tin chính phủ

Dù còn nguyên sự mệt mỏi sau những ngày dài làm việc căng thẳng, không ít hình ảnh xúc động đã được ghi lại khi lực lượng cứu trợ bước xuống từ máy bay, tay giương cao lá cờ Tổ quốc. Trên fanpage Thông tin Chính phủ, đoạn video ghi lại khoảnh khắc trang nghiêm và đầy cảm động này đã nhanh chóng lan tỏa, kèm theo dòng chú thích khiến hàng nghìn người không khỏi rưng rưng:

“TUÂN THỦ TUYỆT ĐỐI MỆNH LỆNH CỦA NHÂN DÂN: ĐI ĐỦ VỀ ĐỦ.

Lực lượng của ta sang Myanmar tham gia khắc phục hậu quả động đất vừa về đến sân bay Nội Bài, an toàn cả người, trang bị và các chú chó nghiệp vụ!”

Ngay khi đoạn video và thông tin được chia sẻ, hàng nghìn lượt bình luận từ cộng đồng mạng bày tỏ sự xúc động, tự hào và biết ơn đối với những các chiến sĩ:

...

“Đi giữa hiểm nguy, về trong tự hào. Các anh là vinh quang của Tổ quốc!” – tài khoản Ngọc Trâm bình luận.

“Chúc mừng niềm tự hào của Việt Nam trở về trong vòng tay nhân dân. Những ngày qua vẫn luôn theo dõi từng tin tức, hình ảnh của các anh.” – bình luận từ người dùng Quang Anh.

“Chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ và cảm ơn vì đã trở về an toàn” – chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy xúc động từ bạn Lan Phương.

Những lời tri ân, niềm tự hào và sự cảm phục đang lan tỏa trên mạng xã hội, như một lời chào đón chân thành nhất gửi đến những người con anh hùng của đất nước trở về sau hành trình giúp đỡ nước bạn trong hoạn nạn.

Trước đó, vào 13h00 cùng ngày, chuyến bay VN9711 cũng của Vietnam Airlines đã cất cánh từ Nội Bài, mang theo gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ gồm lương khô, lều cá nhân và các vật dụng thiết yếu khác đến Myanmar. Đây là lô hàng viện trợ do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chuẩn bị, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ nước bạn vượt qua giai đoạn khó khăn.

Được biết, ngay sau khi xảy ra động đất tại Myanmar, Việt Nam đã lập tức triển khai lực lượng cứu trợ gồm 106 người: trong đó 80 người thuộc Bộ Quốc phòng, 26 người thuộc Bộ Công an, cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã viện trợ 300.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn