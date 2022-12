Đi đăng ký kết hôn mà vợ ký nhầm vào giấy người khác, chồng luống cuống sợ mất vợ nói không nên lời

Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, bên cạnh việc tổ chức đám cưới để thông báo cho mọi người thì đăng ký kết hôn là thủ tục quan trọng nhất, công nhận 2 người chính thức trở thành vợ chồng.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Giây phút cả 2 đã đặt bút ký vào tờ giấy này, cả hai sẽ được bảo vệ quyền hạn hôn nhân về pháp luật, đây là một thủ tục không thể bỏ qua.

Do là chuyện vô cùng hệ trọng nên một chút nhầm lẫn cũng tạo nên tình huống vô cùng hài hước khiến cư dân mạng được một phen cười ra nước mắt.

Theo đó, cặp đôi trong clip cùng có mặt ở cơ quan chức năng để ký giấy đăng ký kết hôn. Khi anh chồng đang nắn nót từng chữ thì cô vợ lại vô tình bị đưa nhầm cho một bản của cặp đôi khác. Lúc này, cô cũng vội vàng ký mà quên đọc kĩ lại tên trên đăng ký.

Cô vợ ký nhầm tờ giấy kết hôn của người khác mà không hề hay biết. (Ảnh chụp màn hình).



Sau khi ký xong, cô vợ mới nhận ra sai lầm tai hại trên. Lúc này, anh chồng cũng nhận ra lập tức nói giọng run run, lắp bắp "cầu cứu" nhân viên tại đây.

...

“Chị ơi, chị chị chị ơi, chị ơi... ký nhầm tờ của người khác rồi!”, anh chàng nói với giọng lắp bắp, run run hoảng sợ.

Khác với sự lo lắng, luống cuống của anh chàng, cô vợ bên cạnh bật cười vô cùng thích thú, cán bộ bên trong phải động viên anh chàng: "Không sao, chị đưa nhầm bản".

Khi nhận ra anh chồng đã vô cùng hốt hoảng vì sợ mất vợ. (Ảnh chụp màn hình).



Lúc này, anh chàng mới thở phào nhẹ nhõm nhưng miệng vẫn hỏi với theo một câu cho chắc chắn: "Chị ơi, ký nhầm thì em có bị mất vợ không ạ?".

Câu hỏi của nam thanh niên khiến vợ của anh và cán bộ làm thủ tục không nhịn được cười.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn của dư luận. Đa số đều dành những bình luận hài hước và lời chúc đến cặp vợ chồng trẻ.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn