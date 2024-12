Đi chăn bò, cô gái 22 tuổi bị báo dữ vồ tử vong

Your browser does not support the video tag.

Theo ANI, một cô gái 22 tuổi đã tử vong sau khi bị một con báo tấn công ở làng Durgam, Gudiyatham, thuộc quận Vellore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ vào ngày 18/12, các quan chức cho biết.

Phát biểu với truyền thông, Thống đốc quận Vellore Subbulakshmi cho biết, Anjali đã mất mạng trong một vụ tấn công của báo. Chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức để bắt con báo.

Hiện trường vụ việc.

Sivanlingam, một cư dân của làng Durgam, có 5 cô con gái, 4 người trong số họ đã kết hôn và cô con gái út của ông là Anjali (23 tuổi) đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp của mình.

Vào lúc 2h chiều 18/11, Durgam đã một mình đến khu rừng được bảo vệ để chăn thả bò. Khi không thấy cô trở về nhà lúc 3h chiều, ông Sivanlingam đã đến khu rừng để tìm con gái. Ông đã vô cùng sốc khi thấy con gái đã tử vong.

Lực lượng chức năng sau đó đã kiểm tra hiện trường.

