Đang ở chỗ làm, vợ kiểm tra camera ở nhà nhìn thấy chồng làm điều bất ngờ

Chồng phát hiện đi làm muộn nhờ tin nhắn của vợ, video gây bão trên TikTok.

Nhân vật chính trong video là Aaron, chồng của Taylor, 32 tuổi, sống tại Terre Haute, Indiana, Hoa Kỳ và điều hành một trung tâm cứu hộ chó mèo cùng chồng. Đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh trong khuôn viên nhà, cho thấy Aaron đang đứng thư thái trong chiếc áo choàng, dường như không hề nhận thức được thời gian, cho đến khi anh nhận được một tin nhắn từ vợ hỏi: "Anh đang làm gì thế?".

Ngay khi đọc tin nhắn, Aaron giật mình quay đầu và lao vào nhà như tên bắn, một pha "quay về với thực tại" khiến nhiều người cười nghiêng ngả.

Trong chia sẻ với tờ Newsweek, Taylor kể lại: "Tôi đang ở cơ quan thì thấy Aaron qua camera lúc 9h30, trong khi anh ấy phải có mặt ở chỗ làm lúc 9h. Tôi hoảng hốt và nhắn tin ngay. Sau đó kiểm tra camera để xem phản ứng của anh ấy và tôi đã không nhịn được cười".

Người chồng phát hiện đi làm muộn nhờ tin nhắn của vợ.

Hóa ra, Aaron đã đặt nhầm báo thức vào đúng 9h sáng, thay vì 8h hay sớm hơn để kịp chuẩn bị cho ca làm.

"May mắn là chồng tôi làm trợ lý quản lý tại Best Buy, và anh ấy nổi tiếng đúng giờ, nên việc muộn một chút lần này không quá nghiêm trọng. Nhà tôi lại cách nơi làm chỉ khoảng 3 phút nên anh ấy đến cũng rất nhanh", Taylor chia sẻ.

Taylor cho biết vợ chồng cô thường chia sẻ cuộc sống hàng ngày cùng các hoạt động của trung tâm cứu hộ trên mạng, và Aaron trong chiếc áo choàng "huyền thoại" là hình ảnh đã quen thuộc với nhiều người theo dõi.

Sau khi video lan truyền, rất nhiều người dùng TikTok đã để lại bình luận hài hước. Một người dùng tên sitkiewiczclan viết: "Tới một độ tuổi nào đó, bạn sẽ phải làm việc quá nhiều giờ và thậm chí quên hôm nay là thứ mấy".

Người dùng Opendoor thì pha trò: "Hy vọng anh ấy mặc luôn chiếc áo choàng đi làm!".

Câu chuyện đi làm muộn của Aaron không phải là cá biệt. Một cuộc khảo sát của YouGov năm 2014 cho thấy, 19% người Mỹ thừa nhận họ đi làm muộn ít nhất một lần mỗi tuần.

Dù chỉ là một khoảnh khắc đời thường, câu chuyện của Aaron và Taylor đã mang lại tiếng cười sảng khoái cho hàng ngàn người, đồng thời khiến nhiều người đồng cảm về nỗi ám ảnh mang tên: "ngủ quên đi làm muộn".

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn