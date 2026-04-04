Đang làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả đối với Hoàng Hường

Chiều 3/4, tại họp báo thông tin công tác Công an quý I/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án liên quan hệ sinh thái Hoàng Hường cho biết, sau khi khởi tố Hoàng Thị Hường và 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã thu giữ các sản phẩm trong hệ thống của Hoàng Hường.

“Số lượng sản phẩm cần trưng cầu, giám định là rất nhiều. Bên cạnh đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT và các đơn vị chuyên môn có các quan điểm khác nhau về kết quả giám định, do đó đến nay chưa có kết luận cuối cùng về các sản phẩm này”, Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết và chia sẻ. Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra nội dung về sản xuất, buôn bán hàng giả, làm rõ nguồn gốc các sản phẩm trong hệ sinh thái của Hoàng Hường, cũng như mở rộng điều tra vi phạm liên quan đến kế toán để xử lý theo quy định của pháp luật.

...

“Hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung đánh giá hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”; điều tra, xác minh nguồn gốc các sản phẩm do Hoàng Thị Hường kinh doanh và mở rộng điều tra đối với hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý các đối tương đồng phạm với Hoàng Thị Hường”, Thiếu tướng Lê Văn Tân nhấn mạnh.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Hoàng Thị Hường (39 tuổi, ở Phú Thọ, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường) cùng 6 bị can khác để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản của Hoàng Hường ước tính trên 320 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Tác giả: Thuỷ - Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân