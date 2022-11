Đang di chuyển trên đường, cô gái quay sang nhìn thanh niên đi bên cạnh rồi bất ngờ la hét hoảng loạn

Your browser does not support the video tag.

(Video: Cô gái bị giật túi xách táo tợn trên đường gây bức xúc)

Theo đó, cô gái ngồi sau xe máy của bạn trai, trên người lúc này có đeo thêm một chiếc túi xách.

Tiếp đó, một nam thanh niên đi xe máy tiếp cận cô gái và giật túi xách nhưng bất thành. Phát hiện sự việc, cô gái quay sang nhìn nam thanh niên, đồng thời la hét kêu cứu nên người bạn trai dừng xe lại để kiểm tra tình hình.

Thấy vậy, nam thanh niên cướp giật cũng nhanh chóng rồ ga chạy khỏi hiện trường.

...

Lúc này, cô gái vẫn chưa hết hoảng loạn, rất may chiếc túi xách vẫn còn y nguyên.



Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bức xúc trước hành động trộm cướp táo tợn của nam thanh niên.

Bên cạnh đó, qua sự việc này, dân mạng cũng cho rằng, các chị em phụ nữ cần cẩn trọng hơn nữa trong việc bảo quản tài sản của mình. Khi ra đường không nên đeo túi xách và các trang sức có giá trị, tránh gây chú ý cho các đối tượng xấu.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn