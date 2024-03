Đang đi bộ trên đường, cụ bà bị máy xúc cán trúng

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Đời Thế/OFFB

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà đi bộ bị xe xúc cán trúng, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trong clip, một cụ bà đang đi bộ trên đường, tay vịn vào khung tập đi. Ở phía sau, một chiếc máy xúc đi tới bất ngờ tông trúng cụ bà. Sau cú va chạm, nạn nhân nằm bất động trên đường.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân gần đó lập tức chạy tới, la hét trong hoảng sợ. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Theo tin đăng tải, sự việc xảy ra vào ngày 20/3, tại Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đoạn clip đã nhận về nhiều ý kiến bình luận từ phía cư dân mạng. Đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước cách chạy xe của tài xế máy xúc.

"Máy xúc chạy kiểu này thì đúng là bó tay rồi", "Không thể tưởng tượng được, đừng có đổ lỗi cho điểm mù", "Cụ đi như thế mà vẫn cán vào cụ được"... là những bình luận được người xem để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn