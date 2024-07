Đâm trúng cổng làng, tài xế xe tải bị đè tử vong

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe tải với thùng xe được nâng lên đã đâm trúng cổng làng ở Quý Cảng, thuộc Khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc, vào ngày 19/7.

Tài xế xe tải, không nêu tên nhưng được cho là khoảng 60 tuổi, đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường do vụ tai nạn gây ra.

... Chiếc xe tải đâm trúng cổng làng.



Theo người thân, trước vụ tai nạn, tài xế đã rời khỏi nhà vào buổi sáng để làm việc. Tài xế đã quên hạ thùng xe tải sau khi dỡ hàng, dẫn đến va chạm. Vụ va chạm khiến kết cấu đổ sập xuống cabin xe và đè tài xế tử vong.

Người thân bày tỏ nỗi buồn không chỉ vì mất đi người thân mà còn liên quan đến những bình luận của những người khác trên mạng xã hội sau vụ việc.

