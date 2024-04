Đám tang t.h.i.ế.u n.ữ bị s.á.t h.ạ.i, g.i.ấ.u x.á.c trong vườn chuối: Ám ảnh tiếng khóc đòi con của gia đình nạn nhân, đau lòng đ.ứ.a t.r.ẻ 5 tháng tuổi khát sữa mẹ

Theo thông tin từ Sức khoẻ Đời sống, chiều ngày 20/4, tại nhà riêng của thiếu nữ bị sát hại chôn tại vườn chuối (thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng) gia đình đã tổ chức lễ tang cho N.T.D.

Từ đầu thôn, không khí tang thương như bao trùm khắp khu dân cư. Tại nhà nạn nhân, rất đông người thân, bạn bè, họ hàng tới thăm hỏi, động viên gia đình.

Tiếng gào khóc gọi đòi con của mẹ thiếu nữ bị sát hại - N.T.D khiến ai nấy xót xa. Đứa bé 5 tháng tuổi – con của nữ sinh D được người thân cắt cử nhau chăm sóc, thi thoảng ngằn ngặt khóc như khát sữa mẹ khiến nhiều người đau lòng.

Anh họ của nạn nhân N.T.D cho biết: Cái chết của em ấy quá đau đớn. Tuổi còn quá trẻ, con thì đỏ hỏn mà đã phải xa lìa. Thực sự, đây là cú sốc lớn đối với gia đình.

Gia đình tổ chức tang lễ cho cháu D



Cũng theo gia đình nạn nhân, thiếu nữ D. sinh con vào cuối tháng 12/2023 từ kết quả quan hệ tình cảm giữa D và L.V.T (SN 2009, cùng xã An Hồng, huyện An Dương). Sau khi sinh con, gia đình đã làm đơn xin thôi học cho em.

Kể từ lúc sinh con đến nay, chưa lần nào thấy người yêu D cùng người thân tới thăm hỏi, động viên. Việc chăm sóc đứa bé do ông bà ngoại (bố mẹ nữ sinh D) chăm sóc.

"Mọi người trong gia đình cũng biết D và L.V.T yêu nhau, biết cháu bé con D sinh ra là con của L.V.T. Khi không liên hệ được với D, bố của D cũng qua nhà L.V.T hỏi nhưng L.V.T nói không biết D đi đâu. Gia đình cũng không truy cứu gì thêm, cũng chưa từng đòi hỏi trách nhiệm gì với L.V.T vì gia cảnh đối tượng éo le, bản thân cũng còn trẻ con", một người trong gia đình cho hay.

Được biết, L.V.T có hoàn cảnh khá éo le khi được sinh ra trong trại giam vì bố và mẹ đều vướng vòng lao lý. Người cha không đăng ký kết hôn với mẹ của L.V.T và cũng không nhận L.V.T là con.

Thời điểm xảy ra sự việc, L.V.T đang là học lớp 9 và sống với bà ngoại.

Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Trí, ngày 20/4, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ án thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, chôn xác ở khu vườn tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng).

Khai quật thi thể nạn nhân



Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc cháu N.T.D. (15 tuổi, ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) bị mất tích.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định, ngày 12/4, D. đi chơi cùng L.V.T. (15 tuổi) tại thôn Lê Sáng.

Ngày 19/4, công an đã triệu tập T. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, T. khai nhận ngày 12/4, tại nhà T. đã xảy ra tranh cãi với D., khiến T. bực tức đánh D. ngất, sau đó siết cổ và kéo nạn nhân ra khu vườn chôn.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an huyện An Dương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

